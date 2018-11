Merken Gemerkt

20.11.2018

Gebogenes Kombiinstrument im Volkswagen Touareg Display

Bosch bringt ein gebogenes Instrumentendisplay ins Cockpit eines Serienfahrzeugs. Seine Premiere hat das „curved“ Instrumentendisplay im Innovision Cockpit des neuen VW Touareg. Volkswagen tauscht damit analoge Anzeigen gegen ein frei konfigurierbares, hochauflösendes und gebogenes Display. Es zeigt auf Wunsch großflächig Navigationskarten, Fahrinformationen oder den Status der Assistenzsysteme an.

Schärfe und Kontrast der Displayanzeigen werden durch einen Fertigungsprozess gewährleistet, mit dem das Kombiinstrument auch bei Sonnenlicht bis zu vier Mal weniger Licht reflektiert. Seine Biegung folgt der natürlichen Krümmung des Auges. Der Fahrer nimmt so beispielsweise Kontrollleuchten und Warnsignale auch im Randbereich des Displays besser wahr. Das gebogene Instrumentendisplay krümmt sich dabei immer optimal um den Blick des Fahrers.

Das gekrümmte Instrumentendisplay vereint unter seiner Oberfläche eine Vielzahl digitaler Anzeigen und beansprucht dabei fast zwei Zentimeter weniger Platz als ein nicht gebogener Bildschirm in vergleichbarer Größe. Tachometer, Navigationskarten und Telefonliste - welche Inhalte auf dem Kombiinstrument mit einer Bildschirmdiagonale von rund 31 Zentimetern (12,3 Zoll) angezeigt werden, bestimmt der Fahrer nach Fahrsituation und persönlicher Präferenz. Dafür sorgt eine intelligente Steuerung, die sich - für den Fahrer verborgen - hinter dem Cockpit auf einem Steuergerät verbirgt.

Sie sorgt dafür, dass dem Fahrer immer die Inhalte angezeigt werden, die er gerade im Blick haben möchte. Er wählt beispielsweise zwischen detaillierten Angaben zur aktuellen Fahrt, der Navigationskarte, Telefonkontakten oder Details zur Playlist, die gerade abgespielt wird. Jede Information kann entweder vollflächig über das gesamte Display oder mit anderen Inhalten kombiniert angezeigt werden. Auch ein gezieltes Zoomen in die Navigationskarte direkt auf dem Kombiinstrument ist möglich.

Weniger Blendung

Der Anspruch an Displays im Auto in Sachen Qualität und Robustheit ist hoch. Hinzu kommt, dass der Fahrer Bildschirmanzeigen auch zuverlässig erkennen muss, wenn die Sonne direkt auf das Fahrzeugdisplay scheint. Bei dem gebogenen Kombiinstrument kommt daher das spezielle Fertigungsverfahren eines Partners zum Einsatz: Es sorgt bisher bei geraden Displays für kontrastreiche Anzeigen auch bei hellem Umgebungslicht. Nun wird es erstmals in Großserie auch bei einem gebogenen Display für das Fahrzeugcockpit verwendet. Beim optischen Bonding - so der Name des Verfahrens - werden Instrumentendisplay und Glasabdeckung direkt aufeinander geklebt. Durch diese perfekte Verbindung der zwei Komponenten reflektiert das Kombiinstrument laut Bosch bis zu vier Mal weniger Licht. Das bedeutet für den Fahrer: Er wird fast gar nicht geblendet und Displayanzeigen sind sowohl bei direkter Sonneneinstrahlung als auch bei Dunkelheit kontrastreich und klar.

Bei dem gebogenen Kombiinstrument kommt ein spezielles Fertigungsverfahren eines Partners zum Einsatz © Bosch

