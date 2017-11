Merken Gemerkt

Merken

17.11.2017

Funktionstester für kabellose Ladegeräte in Autos Prüfsystem

Alfamation hat ein Prüfsystem zur Kontrolle der Fertigungsqualität kabelloser Einbau-Ladegeräte für Kraftfahrzeuge angekündigt. Der Tester unterstützt Ladestandards wie Qi, PMA usw. und bietet zusätzlich NFC-Support (Near-Field Communication).

© Alfamation

Dank seiner Architektur eignet sich der In-Line-Tester für parallele oder an mehreren Orten erfolgende Funktionstests von bis zu vier Geräten gleichzeitig. Die Instandhaltung vereinfacht sich, da es sich bei dem System um eine standardisierte Plattform handelt.

Das kabellose Laden wird bald von praktisch allen Smartphones unterstützt werden, sodass auch Autos mit entsprechenden Ladegeräten ausgerüstet sein müssen. Für die Automobilindustrie resultiert hieraus die Notwendigkeit, die in die Fahrzeuge eingebauten Ladegeräte eingehend zu prüfen.

Die Automobilhersteller müssen dabei sowohl verschiedene Standards für das kabellose Laden unterstützen als auch die Komplexität des schnellen, zuverlässigen und kosteneffektiven Testens sämtlicher Varianten bewältigen. Hinzu kommt, dass nicht nur die eigentliche Leistungsübertragung getestet werden muss, denn Ladegeräte und Akkus verfügen heute über Eigenintelligenz, um zur Optimierung des Ladevorgangs miteinander kommunizieren zu können. Auch dieses Kommunikationsprotokoll muss deshalb geprüft werden.

Technische Details

Zum Ausstattungsumfang des neuen Testers gehören integrierte Ein- und Auslaufbänder mit integrierten Umladerobotern. Zusätzlich sind bis zu vier Smart Fixtures vorhanden, die sich austauschen lassen und lediglich Verbindungen für Ethernet, Stromversorgung und Druckluft benötigen.

Der Tester simuliert den Ladezyklus und die Belastung und ermöglicht das Prüfen mit einem kontrollierten Antennenversatz. Ein QR-Leser erleichtert das Management und die Verfolgung und stellt dadurch sicher, dass sich der Tester in eine vollautomatische und flexible Produktionslinie integrierten lässt und auch für Industrie-4.0-Anwendungen geeignet ist.

Das System integriert die Kommunikation mit dem Prüfling per CAN und LIN. Zum Lieferumfang gehört ebenfalls die 64-Bit-Testausführungs-Software Supernova 4.0 /NI TestStand. Prüfapplikationen lassen sich per Konfiguration und Scripting entwickeln.

weitere Informationen