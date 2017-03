Merken Gemerkt

20.03.2017

Funkdatenlogger

Gemini Dataloggers (Vertrieb: BMC Solutions) hat unter der Bezeichnung Plus Radio jetzt auch Logger für den Außenbereich im Angebot. Sie gibt es mit internen Temperatur-/Feuchte-Sensoren und Anschlüssen für PT100/PT1000 Temperaturfühler.

Tinytag Plus Radio: Neue Outdoor-Funkdatenlogger © BMC

Ferner stehen Spannungseingänge (0...2,5 VDC, 0…25 VDC), Stromeingänge (0...20 mA DC) und Impulszähler (0…32.000) zur Verfügung: damit lassen sich auch externe Sensoren anderer Hersteller bequem anschließen. Zu einer "Loggerfarm" gehört jeweils ein Receiver, der die Daten der einzelnen Logger sammelt und an einen Rechner weitergibt. Plus Radio Logger und Receiver bauen untereinander ein flexibles Netzwerk auf: Daten können auch von Logger zu Logger an den Receiver weitergegeben werden. Die Abstände zweier Geräte ist dabei auf ca. 100 m begrenzt. Wenn ein Logger ausfällt bzw. durch ein temporäres Hindernis ausgegrenzt wird, organisiert sich das Netz neu. Sollte kein Kontakt zum Receiver bestehen, speichern die Logger ihre Daten, bis sie wieder Kontakt bekommen.

www.bmc.de