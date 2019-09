Merken Gemerkt

25.09.2019

Full-HD LCD-Video-Controller mit MIPI-CSI2-Eingang Infotainment

Renesas hat einen Full-HD LCD-Video-Controller (1080p) für die Automobilbranche entwickelt, der über einen MIPI-CSI2-Eingang mit vier Kanälen verfügt. Der MIPI-CSI2-Eingang des RAA278842 mit vier oder zwei Kanälen unterstützt bis zu 1 GBps pro Kanal und lässt sich mit Fahrzeugkameras, Applikationsprozessoren und Grafikprozessoren verbinden.

© Renesas

Der Controller unterstützt eine 150 MHz einkanalige OpenLDI-Schnittstelle sowie eine Vielzahl von Videoschnittstellen und LCD-Panelgrößen mit Auflösungen bis zu 1920 x 1080 Pixeln. Der RAA278842 ist für zentrale Infotainment-Displays (Central Infotainment Displays; CIDs) und Head Units, Kombiinstrumente, Head-up-Displays (HUDs) und digitale Spiegel geeignet.

Technische Details

Die im LCD-Video-Controller RAA278842 integrierte Image Enhancement Engine arbeitet mit 10 Bit Farbtiefe und stellt nahezu latenzfreie Videos bereit. Die integrierte Videodiagnose erkennt, ob das eingehende Videosignal vom SoC eingefroren oder fehlerhaft ist und stellt in diesem Fall einen direkten Signalpfad für die Darstellung des Rückfahrkameravideos auf dem LCD-Bildschirm bereit. Damit wird die Möglichkeit praktisch ausgeschlossen, dass das Rückfahrkameravideo durch Softwareprobleme fehlerhaft oder gar nicht angezeigt wird. Zudem kann der RAA278842 das Kamerabild in weniger als 500 Millisekunden auf einem LCD-Bildschirm.

Der RAA278842 mit MIPI-CSI2-Ausgang und der RAA278843 mit herkömmlichem BT.656-Ausgang arbeiten mit dem Applikationsprozessor des Systems zusammen, um die Kamera und gleichzeitig die Videodaten vom SoC oder der GPU zu überwachen. Nach dem Starten des Fahrzeugs und während das Kombiinstrument hochfährt, kann der RAA27884x-Controller das Logo des Automobilherstellers oder ein Live-Video der Kamera anzeigen. Die On-Screen-Display-Funktion des Controllers kann auch die üblichen Kontrollleuchten einer Kombiinstrument-Anwendung simulieren. Beide Controller ermöglichen die Einhaltung der Sicherheitsnorm FMVSS-111, die vorschreibt, dass der Tote-Winkel-Bereich hinter dem Fahrzeug in weniger als zwei Sekunden angezeigt werden muss, nachdem der Fahrer den Rückwärtsgang eingelegt hat.

Merkmale des RAA278842 und RAA278843

Zwei Input Measurement Engines zur Erkennung eingefrorener/fehlerhafter Bilder, um Eingangssignale von SoC/GPU und Kamera zu überwachen

EEPROM/SPI Flash Fast Boot ermöglicht Registerprogrammierung ohne externen Mikrocontroller

SPI-Flash-basiertes On-Screen-Display (OSD) kann Bitmap-Grafiken in neun Fenstern darstellen

Frei wählbare horizontale und vertikale Scaler zur Ausgabe von bis zu 1080p Auflösung (1920 x 1080)

AEC-Q100 Grad 2 qualifiziert und spezifiziert für den Betrieb von -40°C bis +105°C

Der RAA278842 und RAA278843 lassen sich mit der R-Car SoC-Familie, der RH850 MCU-Familie und der RL78 MCU-Familie von Renesas kombinieren, ebenso wie mit dem ISL78302 Dual LDO, dem ISL78322 Dual 2A/1.7A Synchron-Buck-Regler und dem ISL78228 Dual 800 mA Synchron-Buck-Regler, die die Versorgungsspannungen für den RAA27884x und andere ICs auf dem Automotive-Infotainment-Systemboard bereitstellen.

Der RAA278842 mit MIPI-CSI2-Ausgang ist ab sofort in Großserienstückzahlen in einem 14 mm x 14 mm großen LQFP-Gehäuse mit 128 Anschlüssen verfügbar. Der RAA278843 mit BT.656-Ausgang ist ab sofort in Großserienstückzahlen in einem 14 mm x 14 mm großen LQFP-Gehäuse mit 128 Anschlüssen verfügbar.

