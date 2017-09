Merken Gemerkt

Merken

05.09.2017

Freihändiger und digitaler Fahrzeugzugang

Continental hat seine Smart Access-Lösung für den Fahrzeugzugang über das Smartphone erweitert. Mit der neuen Notentriegelungslösung des Technologieunternehmens erhalten Nutzer auch dann Zutritt zu ihrem Fahrzeug, wenn die Autobatterie leer ist – ohne auf den mechanischen Notschlüssel zurückgreifen zu müssen.

Mit der neuen Notentriegelungslösung des Technologieunternehmens erhalten Nutzer auch dann Zutritt zu ihrem Fahrzeug, wenn die Autobatterie leer ist – ohne auf den mechanischen Notschlüssel zurückgreifen zu müssen. © Continental

Bei leerer Autobatterie müssen Fahrer bislang auf den mechanischen Notschlüssel und ein manuelles Türschloss zurückgreifen, um in ihr Fahrzeug zu gelangen und beispielsweise die Motorhaube öffnen zu können. Die Notentriegelungstechnologie von Continental macht dies in Zukunft überflüssig. Dafür nutzt sie eine gepufferte Energie des Türsteuergeräts, die ausreicht, um die Tür noch einmal entriegeln zu können.

Aktiviert wird diese Notentriegelungsautomatik mittels NFC-Technologie, zum Beispiel über das Smartphone, das das Signal nach erfolgreicher Sicherheitsprüfung überträgt und das Entriegeln der Tür auslöst. Dies bedeutet zum einen mehr Komfort für den Nutzer, denn er benötigt auch für den Notfall keinen mechanischen Schlüssel mehr. Zum anderen erhöht sich dadurch die Designfreiheit des Automobilherstellers, da er keinen klassischen Schlüssel mit Schlüsselbart mehr entwickeln muss und auf das Notschloss in der Tür verzichten kann. In Kombination mit dem automatischen Türöffner wird sogar der gesamte Türgriff obsolet, was noch mehr Möglichkeiten für das Design bietet und gleichzeitig den Luftwiderstand des Fahrzeugs verbessert.

Der virtuelle Schlüssel

Herzstück des Systems ist der virtuelle Schlüssel, der auf einem mobilen Endgerät gespeichert wird. Zugriff erhält dieser Schlüssel, der aus einem fälschungssicheren Datensatz besteht, nur nach einmaliger erfolgreicher Authentifizierung durch das Backend, die es über Luftschnittstelle an das Smartphone sendet. Die weitere Kommunikation erfolgt ausschließlich zwischen Smartphone und Fahrzeug.

Dafür nutzt das System multiple Bluetooth Low Energy (BLE) oder NFC Transceiver-Module, die im Fahrzeug verteilt sind, um eine Lokalisierung des autorisierten Smartphones sowohl von innen als auch von außen zu ermöglichen. Sobald ein berechtigter virtueller Schlüssel erkannt wird, erteilt das System die Erlaubnis das Fahrzeug zu öffnen und den Motor zu starten. Damit besteht keine Notwendigkeit für einen mechanischen Schlüssel mehr.

weitere Informationen