20.12.2016

FPGA-basierte mehrachsige Motorsteuerung

Microsemi hat zwei neue IP-Angebote zur Erweiterung seiner FPGA-basierten deterministischen mehrachsigen Motorsteuerungslösung vorgestellt. Bei den beiden Erweiterungen handelt es sich um eine Resolver-Schnittstelle sowie ein Sinc3-Filter, die beide Entwicklungen mit Resolver-Sensoren unterstützen. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen ein neues IP-Referenzdesign für bürstenlose DC-Motoren an, die die Resolver-Schnittstelle nutzen. Die neue Resolver-Schnittstellen-IP ist komplett in FPGA Fabric implementiert und übernimmt zwei Schlüsselfunktionen. Sie enthält einen RDC-Subblock (Resolver Digital Converter), der Resolversignale von den sekundärseitigen Wicklungen verarbeitet und in ein digitales Winkel/Rotorwinkel-Format und Geschwindigkeit wandelt. Außerdem liefert die IP ein rechteckförmiges Ausgangssignal, das verwendet wird, um die primärseitigen Resolverwicklungen zu treiben.

Bei der neuen Sinc3-Filter-IP in Microsemis deterministischer mehrachsiger Motorsteuerungslösung handelt es sich um eine digitale Tiefpassfilter-IP, implementiert in ein FPGA zur Demodulation des Ausgangs eines Delta-Sigma-ADC. Die Resolver-Schnittstellen-IP verfügt außerdem über eine Kalibrierungsfunktion, um die Null-Position des Resolvers auf die Null-Position des Motors auszurichten. Zudem enthält sie sowohl das Resolver-Treibersignal als auch die Demodulation von sekundären Resolver-Signalen.

