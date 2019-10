Merken Gemerkt

14.10.2019

Flexible Heizfolien für Sensoren Gedruckte Elektronik

Damit Kamera-, Radar-, und LiDAR-Systeme (Light Detection and Ranging) bei jeder Witterung einwandfrei funktionieren, müssen die verwendeten Sensoren schnell über die Fahrtdauer hinweg eisfrei gehalten werden. Dafür hat Schreiner ProTech Heizfolien im Sortiment, die auf gedruckter Elektronik basieren und in der Umhausung der Systeme angebracht werden. Dort sorgen sie für eine zuverlässige und dauerhafte Enteisung der Sensoren.

Die Heizfolie ist in die unterschiedlichsten Kundenverarbeitungsprozesse, wie Verkleben, Hinterspritzen oder Einklemmen integrierbar. © Schreiner ProTech

Die Funktionsfolien sind leicht, flach und biegsam, so dass sie platzsparend in der Nähe des Sensors oder am Sensor direkt angebracht werden können. Die Flexibilität der Folien und das variable Design der Leiterbahnen ermöglichen eine individuelle Anpassung der Heizfolie in Form und Größe sowie an jede Geometrie und Wölbung des Bauteils. Dank spezieller Stanz-, Laser- und Drucktechniken können komplexe Konturen mit engen Toleranzen realisiert werden. Durch die plane Oberfläche der gedruckten Heizstrukturen, wird ein mögliches Durchzeichnen der Leiterbahnen im verbauten Zustand vermieden. Die Heizlösung ist auch als selbstklebende Variante verfügbar, die den Einbauaufwand reduziert.

Die individuelle Heizleistung lässt sich an die Parameter Temperatur, Spannung, Flächenheizleistung und Homogenität anpassen. Somit kann flexibel für die jeweiligen Umgebungsbedingungen und Kundenanforderungen eine Lösung gefunden werden. Die Heizfolie lässt sich nah am Sensor anbringen, so dass dieser schnell aufgeheizt werden kann und zuverlässig funktioniert.

