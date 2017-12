Merken Gemerkt

21.12.2017

FlexConfig RBS unterstützt Automotive Ethernet Software

Die Software FlexConfig-RBS der STAR COOPERATION ist ein Konfigurationstool für Restbussimulationen und Gateways im Automotive-Umfeld. Das seit November erhältliche Update 4.3 erschließt neue Anwendungsfelder.

Mit der Software FlexConfig-RBS können Gateway-Konfigurationen oder Restbussimulationen teilweise automatisiert erstellt werden. In Kombination mit der ebenfalls von STAR angebotenen FlexDevice-Produktfamilie steht ein aufeinander abgestimmtes System für Steuergeräte- und Integrationstests zur Verfügung.

Nach dem Anschluss an eine Stromquelle führen die kompakten und robusten FlexDevice-Geräte konfigurierte Gateways bzw. Restbussimulationen autonom aus, ein PC ist im laufenden Betrieb nicht notwendig. Über den Manipulationseditor können im laufenden Betrieb des Gateways oder der Restbussimulation Manipulationen an den zu sendenden Frames bzw. Signalen durchgeführt werden. Die aktive Einflussnahme auf die zu sendenden Daten ist zu jeder Zeit möglich. Parallel hierzu können die Busdaten auf einem Tablet oder Smartphone visualisiert werden.

Neu in Version 4.3 ist die Unterstützung von Automotive Ethernet und SOME IP sowie die Unterstützung für verschiedene Security-Mechanismen wie z.B. SecOC in der Umsetzung von Gateways und Restbussimulationen. Diese können über die grafische Benutzeroberfläche der Software frei konfiguriert werden. Hierfür wird eine entsprechende Autosar.arxml-Datei in die Software geladen. Für die Erstellung einer Restbussimulation bzw. eines Gateways sind dann nur noch wenige Klicks nötig. Um eine größtmögliche Unterstützung für Automotive Ethernet zu gewährleisten, werden in der neuen Version deshalb die Autosar.arxml-Formate 4.2.2 und 4.3 unterstützt.

FlexConfig-RBS 4.3 ist zudem für den Einsatz mit den Geräten der FlexDevice-Familie geeignet. Diese bieten variable Busschnittstellen und eine skalierbare Performance für die Umsetzung von komplexeren Gateways und Restbussimulationen als bisher. © STAR COOPERATION

