24.07.2019

Flache Induktivitäten für Anwendungen im Motorraum Bauelemente

Die IHLP-Hochstrominduktivitäten von Vishay Dale sind in Flachbauweise ausgeführt und für Automobilanwendungen vorgesehen. Die Induktivitäten im 1212-Gehäuse mit einer Grundfläche von 3,3 mm x 3,3 mm sind für platzbeschränkte ADAS- und Sensoranwendungen geeignet.

© Vishay

Die Modelle IHLP-1212AZ-A1 und IHLP-1212AB-A1 sind für Betriebstemperaturen bis +125°C spezifiziert und zeichnen sich durch eine Bauhöhe ab 1,0 mm aus. Das Modell IHLP-1212AB-5A mit Bauhöhe von 1,2 mm ist für höhere Temperaturen bis +155°C ausgelegt. Die AEC-Q200-qualifizierten Bauteile wurden für Energiespeicheranwendungen in Gleichspannungswandlern mit Schaltfrequenzen bis 5 MHz optimiert. Darüber hinaus ermöglichen sie in Hochstrom-Filteranwendungen eine Unterdrückung von Störsignalen im Frequenzbereich bis zu ihrer Serienresonanzfrequenz (SRF). Dank ihrer Temperaturfestigkeit eignen sich diese Induktivitäten für Filter- und DC/DC-Wandler-Anwendungen in Fahrerassistenzsystemen (ADAS), Sensor- und Entertainment/Navigationssystemen sowie zur Störsignalunterdrückung in Filteranwendungen bei mittleren Strömen.

Alle neuen Induktivitäten besitzen ein geschirmtes Gehäuse aus einem 100% bleifreien Kompositmaterial, welches das akustische Störgeräusch auf ein Minimum reduziert, und weisen hohe Temperaturwechsel-, Feuchtigkeits- und Stoßfestigkeit auf. Zudem vertragen sie hohe Spitzenströme, ohne in die Sättigung zu gelangen. Die Bauteile sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.

