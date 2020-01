Merken Gemerkt

Merken

27.01.2020

Feuerfeste Blackbox-SSD für Fahrzeuge Speichermedium

Ein robustes und bis 800 °C feuerbeständiges Datenspeichersystem im 3,5-Zoll-SATA-Format ist die Fire Shield SSD von Innodisk, die bei SE Spezial-Electronic erhältlich ist. Das Design der für den Einbau in Autos, Baumaschinen und öffentlichen Verkehrsmitteln geeigneten MIL-STD-810G und IEC 62625-2:2016 Code FB konformen Fire Shield SSD lehnt sich an das Blackbox-Konzept an.

© SE Spezial-Electronic

Zu den Merkmalen zählt die aus einer feuerbeständigen Kupferlegierung, einem Laufwerk schützenden Steckverbinder-Design und einem wärmedämmenden Auskleidungsmaterial bestehende dreifache Schutzschicht zwischen der Umgebung und den Kernkomponenten. Durch die Kombination von mehr als 20 verschiedenen hitzebeständigen Materialien mit geringen Wärmeleiteigenschaften soll selbst bei direkter Flammeneinwirkung und Temperaturen von 800 °C über einen Zeitraum von mindestens 30 Minuten eine 100prozentige Datenintegrität des internen NAND-Flashs gewährleistet sein.

Die 146,0 mm x 101,6 mm x 25,4 mm große, mit einem SATA III 6.0 GB/s-Interface ausgestattete Fire Shield SSD ist aktuell mit bis zu 128 GB SLC/iSLC-Flash-Speicher erhältlich. Der maximale Stromverbrauch beträgt 1,1 W.

weitere Informationen