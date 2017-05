Merken Gemerkt

22.05.2017

Fast-Recovery-Dioden

Microsemi hat für seine Fast Recovery Dioden der Familie DQ die Qualifizierung nach AEC-Q101 erhalten.

Sie bieten höhere Schaltgeschwindigkeiten sowie etwa 30 Prozent geringere Schaltverluste gegenüber herkömmlichen Dioden, die als Gleichrichter in AC/DC- und DC/DC-Wandlern verwendet werden. Sie eignen sich für Applikationen, bei denen sehr geringe Recovery-Ladung und Erholzeit im Vordergrund stehen und kommen in Automotive-Applikationen zum Beispiel zur Leistungsfaktorkorrektur in Batterieladegeräten für HEVs und Powertrain-Anwendungen zum Einsatz. Die DQ-Dioden stehen in 600-V-, 1000-V- und 1200-V-Varianten zur Verfügung.

www.microsemi.com