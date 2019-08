Merken Gemerkt

30.08.2019

Fahrzeugdaten-Austausch über Blockchain-Plattform Connected Parking

Am Beispiel „Connected Parking“ zeigt Continental, wie Fahrer künftig von der Weitergabe der Daten profitieren könnten, die ihre Fahrzeuge im Straßenverkehr erheben. Grundlage dafür ist die im Rahmen einer strategischen Partnerschaft von Continental und Hewlett Packard Enterprise (HPE) entwickelte Blockchain-Plattform für den Datenhandel, die auf Technologie von Crossbar.io basiert.

Das Angebot „Earn as you ride“ (Verdienen beim Fahren) ermöglicht es Fahrzeugherstellern, ihren Kunden für den Informationsaustausch direkt Gutschriften in Form von virtuellen Münzen zu erteilen. Der Hersteller bekommt damit einen leichteren und rechtskonformen Zugang zu servicerelevanten Daten seiner Kunden. Diese Daten kann er nutzen, um seine Services zu verbessern. Er kann sie aber auch über die Datenhandels-Plattform an andere Serviceanbieter verkaufen.

Die in vernetzten Fahrzeugen verbauten Sensoren sammeln während der Fahrt unzählige Daten in Echtzeit – ein riesiges Potenzial, nicht nur für Fahrzeughersteller und mobilitätsbezogene Dienste, sondern auch für die Infrastrukturplanung vernetzter Städte. Um dieses Potenzial auszuschöpfen und sowohl eine breite als auch dichte Datenverfügbarkeit zu ermöglichen, haben Continental und HPE zusammen mit dem Technologie-Anbieter Crossbar.io eine Blockchain-basierende Datenhandelsplattform entwickelt. Fahrzeughersteller, aber auch Unternehmen anderer Branchen, können dort Daten austauschen.

Für Transparenz, Sicherheit und Effizienz soll der dezentrale Plattformansatz auf Grundlage der Blockchain-Technologie sorgen. Alle Teilnehmer im verteilten Ökosystem behalten die Hoheit über ihre Daten und entscheiden selbst, welche Daten sie teilen wollen. Es gibt keine Speicherung auf einem zentralen Server. Auch den Preis für ein Datenpaket legt jeder Anbieter selbst fest. Die Daten werden ohne Zwischenschritt nach Abschluss einer Transaktion von Backend zu Backend transferiert und stehen in Echtzeit bereit.

Datenschutz

Der Autofahrer verdient Guthaben mit den Daten, die er selbst unterwegs generiert. Die Daten können nur dann an Dritte weitergegeben werden, wenn der Autofahrer dieser Weitergabe zuvor zugestimmt hat, wie zum Beispiel für die Verbesserung eines Park-Dienstes. Entsprechend der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) kann er wählen, für welche Anwendungsfälle er Daten teilen möchte und für welche nicht. Die so gesammelten virtuellen Münzen kann der Autofahrer schließlich für Prämien einlösen. Wie der Datenaustausch belohnt wird, entscheidet der Automobilhersteller selbst.

