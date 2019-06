Merken Gemerkt

19.06.2019

Fahrzeug-PC für Busse, LKWs oder fahrerlose Transportfahrzeuge Bordcomputer

Für den Einsatz in Bussen, LKWs oder fahrerlosen Transportfahrzeugen ist der Fahrzeug-Controller POC-351VTC von Acceed vorgesehen. Er ist robust, vibrations- und stoßfest und für den direkten Anschluss an die Fahrzeugbatterie ausgelegt. Darüber hinaus bietet er neben zwei PoE-Ports mit 25W Leistung einen GigE-Anschluss, einen integrierten CAN-Bus und die Möglichkeit, bis zu vier Funkmodule per Steckkarte zu ergänzen.

Als Service bietet Acceed außerdem die vollständige Konfektionierung auch größerer Stückzahlen an und liefert einsatzfertige, voll ausgerüstete Geräte nach Kundenanforderung. © Acceed

Der POC-351VTC ist ein lüfterloser Fahrzeug-PC auf Basis des Quad-Core-Atom-Prozessor E3950 von Intel (Apollo Lake) mit TDP = 12W. Der Controller im robusten Vollmetallgehäuse ist ausgestattet mit drei GbE-Ports, davon zwei mit PoE, die für die Anbindung von im Fahrzeug eingesetzten Kameras verwendet werden können.

Der ebenfalls integrierte, isolierte CAN-Bus vereinfacht Kommunikationsverbindungen im Fahrzeug und erspart das Verlegen zusätzlicher Kabelbäume. Wichtig für den Betrieb in Fahrzeugen ist ein weiter Bereich für die Eingangsspannung, um Geräte über die Fahrzeugbatterie zu versorgen. Der POC-351VTC akzeptiert 8 bis 35V Gleichspannung. Die Spannungsversorgung lässt sich mit der Zündung koppeln und durch Einstellung von Verzögerungszeiten unabhängig davon schalten. Gleichzeitig wird die Spannung der Batterie überwacht. Der Controller ist für den Einsatz in Fahrzeugen zugelassen und entspricht den Anforderungen der Normen EN 55032 und EN 55024.

Neben den drei GigE-Schnittstellen (2 davon mit PoE) besitzt der POC-351VTC jeweils zwei USB-3.0 und USB-2.0-Anschlüsse und mehrere konfigurierbare serielle Schnittstellen. Drei mPCIe-Sockel und ein M.2-Sockel, jeweils mit USIM-Unterstützung, stehen zur Verfügung, um den Controller zusätzlich mit entsprechenden Modulen für die Kommunikation über Funknetze (4G, 3G, WLAN, GPS) auszurüsten. Die Mini-PCI-Express-Sockel sind alternativ auch für andere Karten und Aufgaben verwendbar. Mit dieser Vielzahl von schnellen Schnittstellen und Ausbaumöglichkeiten lassen sich die unterschiedlichsten Fahrzeugapplikationen verwirklichen.

Einsatzgebiete

Das speziell für den robusten Betrieb in Bussen, LKW oder FTS (fahrerlose Transportfahrzeuge) entwickelte Gehäusedesign sorgt für eine sichere Wärmeableitung über den großflächigen Aluminiumkamm und lässt den lüfterlosen Computer auch im weiten Temperaturbereich stabil arbeiten. Zwei der seriellen Schnittstellen, die Audioanschlüsse, der I/O-Port für jeweils vier digitale Eingänge und Ausgänge sowie der CAN-Bus-Port sind auf den Schmalseiten des Gehäuses angeordnet. Die Abmessungen des Gehäuses beträgt 153mm x 108mm x 56mm.

Auf der Längsseite befinden sich neben der DVI/VGA-Buchse die übrigen seriellen Schnittstellen, sämtliche Kommunikationsschnittstellen und der Eingang für die Spannungsversorgung. Ebenfalls auf einer Schmalseite ist der SIM-Karten-Einschub zugänglich. Der Betrieb ist mit eingebauter SSD im Temperaturbereich von -25 bis +70°C zulässig, bei 10 bis 90% Luftfeuchtigkeit. Als Zubehör sind mSATA-SSDs mit 64 oder 128 GB Speicher und vorinstalliertem Betriebssystem Windows 10 IoT erhältlich, ebenso wie spezielle Netzteile und Montagekits.

