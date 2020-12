Merken Gemerkt

07.12.2020

EYEQ5-basiertes Fahrerassistenzsystem Frontkamera und Software in einem Bauteil

Magna hat nach eigenen Angaben als branchenweit erstes Unternehmen ein auf Mobile EyeQ5 basierendes und in einer Baugruppe zusammengefasstes Frontkamerasystem entwickelt, das demnächst in einem Großteil der Fahrzeugpalette eines europäischen Premium-Herstellers zum Einsatz kommen wird.



Bei der Gen5 „One-Box“ genannten Lösung von Magna handelt es sich um ein System, bei der die Frontkamera und die zugehörige Software in einem einzigen Bauteil zusammengefasst sind. Neben den geringeren Kosten und einer vereinfachten Montage am Fließband ist ein weiterer Vorteil, dass diese Technologie skalierbar ist und so auch bei vielen weiteren Modellen eines Automobilherstellers angewendet werden kann. Das System bietet dem Fahrer Sicherheits- und Komfortfunktionen wie adaptive Geschwindigkeitsregelung, automatische Notbremsung und eine Fußgängererkennung.

© Magna

Wie bei den vorherigen Generationen kombiniert das System die Elektronik- und Kamerakompetenz von Magna mit der System-on-Chip-Bildverarbeitungstechnologie (SoC) von Mobileye. Die Kamera verfügt über einen Winkel von 120 Grad und eine Auflösung von 8 Megapixel. Magna hat zusätzlich die Herstellungsprozesse für Kameras optimiert, um somit die für globale Fahrzeugplattformen erforderlichen Anforderungen an Qualität und Volumen zu erreichen.

„Die Kompetenz von Magna bei Fahrerassistenzsystemen basiert auf der Entwicklung von Fahrzeugkameras und wird auch durch mehr als 500 U.S.-Patente in den letzten 15 Jahren belegt“, sagte Uwe Geissinger, Präsident von Magna Electronics anlässlich einer Pressekonferenz.

Nach Aussagen von Erez Dagan, Executive Vice President Products and Strategy bei Mobileye bietet dieses System ein völlig neues Leistungs- und Funktionsniveau.

www.magna.com