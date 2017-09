Merken Gemerkt

22.09.2017

Externer Controller für Erweiterung auf CAN FD

Der externe CAN-FD-Controller (Flexible Data Rate) MCP2517FD von Microchip ermöglicht das Aufrüsten von CAN 2.0 auf CAN FD. Damit lassen sich alle Vorteile des CAN-FD-Protokolls nutzen – wie schnellere Datenraten und Datenbyte-Nachrichtenerweiterung.

Der CAN-FD-Controller kann mit jedem Mikrocontroller eingesetzt werden, womit sich die Technik ohne komplettes System-Redesign implementieren lässt. Da der Übergang zu CAN FD sich noch im Anfangsstadium befindet, gibt es momentan nur eine begrenzte Anzahl von CAN FD MCUs. Hinzu kommt, dass die Änderung einer System-MCU mit erheblichen Kosten, einer längeren Entwicklungsdauer und Risiken einhergeht.

Mit dem MCP2517FD können Entwickler CAN-FD-Funktionalität einbringen, indem sie nur ein externes Bauteil hinzufügen, während der Großteil des Designs weiterhin genutzt wird. Der Baustein ermöglicht die Integration weiterer CAN-FD-Kanäle – zusätzlich zu denen, die über die MCU verfügbar sind.

Entwicklungsunterstützung

Das MCP251XFD CAN FD Motherboard (#ADM00576) und das MCP2517FD Click-Board (#MIKROE-2379) ergeben ein Evaluierungsboard für die Umsetzung eines CAN-FD-Designs. Darüber hinaus steht eine Firmware-API in der Programmiersprache C zur Verfügung, welche die Anwendungsentwicklung unterstützt.

Der MCP2517FD-H/SL ist im 14-poligen SOIC-Gehäuse als Muster und in Serienstückzahlen erhältlich. Der MCP2517FD-H/JHA ist ebenfalls ab sofort im 14-poligen VQFN-Gehäuse mit Wettable Flanks als Muster und in Serienstückzahlen erhältlich.

CAN mit flexibler Datenrate (CAN FD) in neuen und bestehenden Designs ermöglicht der externe CAN-FD-Controller von Microchip (© Microchip)

