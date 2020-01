Merken Gemerkt

Excelfore bringt Ethernet TSN gPTP Stack als Open Source Vernetzung

Excelfore stellt Entwicklern seinen allgemeingültigen Precision Time Protocol (gPTP)-Quellcode zur freien Nutzung, Weitergabe und Modifikation zur Verfügung. Die Excelfore gPTP-Software erfüllt die IEEE 802.1AS-Rev-Spezifikation ("Timing and Synchronization for Time-Sensitive Applications") und soll Designern helfen, vernetzte Geräte in Automobilanwendungen zu synchronisieren. Sie bildet eine Kernkomponente der Excelfore-Software für Audio-Video-Bridging (AVB) und Time Sensitive Networking (TSN).

Der gPTP-Quellcode wird unter der GNU General Public License (GPL), Version 2 (GPLv2), veröffentlicht und auf GitHub verfügbar sein. Die GPL ist eine Software-Lizenz, die gewährleistet, dass die Endbenutzer die Freiheit haben, die Software dort auszuführen, weiterzugeben und zu modifizieren, wo sie Anwendung findet.

Excelfore hat nach eigener Angabe Ethernet AVB/TSN in zeitkritische Netzwerke im Automobilbereich implementiert, und in verschiedenen Betriebssystemen - darunter Linux, Mentor AUTOSAR und Green Hills Software INTEGRITY - sowie einer Vielzahl von Automobilelektronikgeräten installiert. Der Excelfore Ethernet AVB-Protokollstack war laut Anbieter der erste Software-Stack, der von der Avnu Alliance sowohl für die 'Talker'- als auch für die 'Listener'-Funktion zertifiziert wurde.

