Europas leistungsstärkste Ladestation

Die Station wurde im Oktober 2019 in Ugaldebieta am Golf von Biskaya als Leuchtturmprojekt im Bereich der Elektromobilität in Betrieb genommen. Die Anlage an der stark frequentierten Autobahn A-8 verfügt über vier ultraschnelle Ladepunkte. Zwischen diesen wird der Strom optimal verteilt, so dass vier Fahrzeuge tatsächlich gleichzeitig ans Netz angeschlossen werden können. © Infineon