Merken Gemerkt

Merken

09.03.2017

Erster 48-Volt-Hybridantrieb in Serie

Die weltweit ersten Hybridantriebe, die mit einer Spannung von 48 Volt arbeiten, kommen nun aus dem Continental-Werk in Nürnberg.

Der Elektromotor mit integriertem Wechselrichter wird im Continental Werk Nürnberg produziert. (© Continental)

Damit wird je eine Dieselvariante der neuen Renault-Modelle Scénic und Grand Scénic ausgestattet. Obwohl die elektrische Dauerleistung mit sechs Kilowatt relativ gering ausfällt, lässt sich ein Großteil der Bewegungsenergie zurückgewinnen. Dadurch sinkt der Kraftstoffverbrauch im Neuen Europäischen Fahrzyklus um bis zu 13 Prozent. Im Realverkehr – vor allem in der Stadt – ist die Einsparung durch den höheren Anteil an Rekuperationsphasen noch höher, sie kann bis zu 21 Prozent betragen. Rudolf Stark, Leiter der Business Unit Hybrid Electric Vehicle erwartet deshalb auch eine hohe Marktdurchdringung über alle Fahrzeugsegmente hinweg, vom A- bis zum D-Segment.

Am Standort wurde dafür ein modulares Fertigungskonzept entwickelt, mit dem eine effiziente, an den Kostenstrukturen des Volumenmarktes orientierte Herstellung möglich ist. Dafür investierte der Zulieferer rund 15 Mio. Euro in neue Produktionsanlagen. Bis zu 200.000 Fahrzeuge können mit den derzeit installierten Anlagen mit 48-Volt-Antrieben ausgerüstet werden. Das Besondere daran: Auf diesen Anlagen können Produkte für verschiedene Automobilhersteller hergestellt werden, die sich zum Beispiel hinsichtlich Größe, Leistung oder Anschlüssen – etwa für die Kühlung – unterscheiden. Und auch für weiteres Wachstumspotenzial ist man in Nürnberg gerüstet: "Das Fertigungskonzept ist so ausgelegt, dass völlig identische Anlagen später auch in anderen regionalen Märkten, zum Beispiel in China oder in den USA, aufgebaut werden können," so Standortleiter Rainer Pühl.

Den Film zum Thema "Innovativ & Effizient: 48-Volt Motorenfertigung in Nürnberg" finden Sie hier. (http://videoportal.continental-corporation.com/start/innovativ-effizient-48-volt-motorenfertigung)

www.continental-automotive.com