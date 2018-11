Merken Gemerkt

30.11.2018

Entwicklungsumgebung für integrierte Cockpit-Systeme Kooperation

Renesas Electronics und BlackBerry erweitern ihre technologische Partnerschaft und stellen eine Entwicklungsumgebung mit integrierter Virtualisierung und funktionaler Sicherheit auf der Basis der Renesas R-Car SoC-Bausteine (System-on-Chip) bereit. Das Softwarepaket wurde mit Hilfe der Blackberry QNX-Software entwickelt.

Die Entwicklungsumgebung erweitert das Angebot von Renesas an Softwarepaketen für Automotive-Infotainment-Anwendungen auf Basis der R-Car-Familie. Damit können Entwickler Cockpit-Systeme erstellen und die Benutzerfreundlichkeit verbessern. Das Softwarepaket bei Renesas und Blackberry erhältlich.

Die Entwicklungsumgebung bietet die für integrierte Cockpit-Systeme erforderliche Zuverlässigkeit sowie eine Auswahl an Grafikfunktionen. Das Paket beruht auf der Renesas R-Car-Familie und enthält die BlackBerry QNX Software-Entwicklungsplattform 7.0 sowie die QNX Hypervisor 2.0 Virtualisierungssoftware. Darüber hinaus ermöglicht sie den Zugriff auf BlackBerry-Softwareprodukte, mit denen Entwickler Multimedia- und HMI-bezogene Software in der Entwicklung von grafischen Cockpit-Systemen nutzen können.

Die Entwicklungsumgebung nutzt die Virtualisierungsfunktionen der Renesas R-Car-Bausteine. Es ermöglicht digitale Cockpit-Systeme mit funktionaler Sicherheit aufzubauen, indem Funktionen wie Cluster und Navigation isoliert werden und so sichergestellt wird, dass ein Fehler in einem Bereich keinen anderen beeinträchtigt. Der QNX Hypervisor 2.0 ermöglicht es, verschiedene Gast-Betriebssysteme, wie Android und Linux, unabhängig voneinander in einem R-Car-Baustein auszuführen.

