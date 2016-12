Merken Gemerkt

09.12.2016

Entwicklungstool für hochautomatisierte Fahrfunktionen

Elektrobit (EB) hat EB Assist ADTF 3 vorgestellt, ein Software-Tool für die Entwicklung hochautomatisierter Fahrfunktionen. Die ab Januar 2017 verfügbare Version ermöglicht es hochautomatisierte Fahrzeuge zügig zu entwickeln, zu testen und auf den Markt zu bringen.

EB Assist ADTF (Automotive Data and Time-triggered Framework) wird von einem Kundenkonsortium aus deutschen Premiumherstellern und Zulieferern unterstützt. Die Software unterstützt die Entwicklung, das Testen, die Validierung und die Visualisierung von Fahrerassistenzsoftware und hochautomatisierten Fahrfunktionen. Die neue Version optimiert diese Prozesse durch verbesserte Datenverarbeitung und Benutzerfreundlichkeit. Ein neues Multi-Prozess-Konzept erhöht die Stabilität in der Testphase und gleicht dadurch die zunehmende Komplexität der Software aus.

„Zusätzlich zu unserem Angebot an Wartung und Trainings haben unsere ADTF-Experten eine Vielzahl von Add-Ons für die Entwicklung und das Testen von Fahrerassistenzsystemen und hochautomatisierten Fahrfunktionen entwickelt,“ erklärte Björn Giesler, Head of Driver Assistance bei EB. Das Unternehmen deckt mit seinem Angebot an Toolboxes für AUTOSAR, MATLAB/Simulink und viele andere Softwarelösungen das gesamte ADTF-Ökosystem ab. Kunden, die auf die aktuelle Version 3 umstellen möchten, wird ein umfangreiches Migrationspaket für die nahtlose Implementierung angeboten. Außerdem können sie EBs vielfältige Trainingsangebote für EB Assist ADTF nutzen. (oe)