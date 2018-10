Merken Gemerkt

Merken

04.10.2018

Entwicklungsplattform für Kamerasysteme im Fahrzeug Bildverarbeitung

Renesas Electronics stellt eine integrierte und offene Bildsignalprozessor-Lösung (Image Signal Processor – ISP) für die Entwicklung von intelligenten Kamera-Anwendungen im Fahrzeug vor. Die Lösung beruht auf den Renesas SoCs R-Car V3M und R-Car V3H und wurde mit einem Sony IMX390 Bildsensor demonstriert.

Durch die Integration des ISPs in die R-Car-V3x-SoCs und die Nutzung des Automotive Camera Development Kit (AutoCDK) von MM Solutions lassen sich mit der ISP-Lösung auf R-Car SoCs die Sensor-Kalibrierung und der Tuning-Prozess für Kameraanwendungen vereinfachen. Die Anwendung umfasst Front- und Surround-View-Kameras.

Als Teil der Renesas autonomy Plattform unterstützt die offene ISP-Lösung die unterschiedlichsten Entwicklungsanforderungen. Über eine offene Schnittstelle für Low-Level Programmierung können Anwender mit umfassendem Know-how den ISP programmieren. Mit dem AutoCDK können Anwender laut Renesas hingegen schneller in die Entwicklung einsteigen und dabei von den Tools sowie der Expertise von MM Solutions im Bereich Bildqualität profitieren.

In Zusammenarbeit mit MM Solutions hat Renesas eine offene ISP-Lösung entwickelt, mit der Anwender ihre Sensoren so abstimmen und steuern können, dass sie sowohl menschliches Sehen als auch Bildverarbeitung unterstützen. Die Integration des ISPs und der Software auf den Hochleistungs-SoCs R-Car V3x ermöglicht ein Kamera-unabhängiges Vorgehen. Es bietet Kameraherstellern und Tier1s die Flexibilität, mit ECUs und Sensoren ihrer Wahl zu arbeiten – unabhängig davon, ob sie neu in den Markt intelligenter Kameras einsteigen oder ihre modernsten Designs verfeinern möchten.

Features der ISP-Lösung

Renesas kooperiert mit Sensor-Lieferanten hinsichtlich der Definition der ISP-Integration in das SoC bis zum Proof-of-Concept-Einsatz mit den unterschiedlichsten Sensoren. Die Sensor-neutrale Lösung macht Sensor-spezifische ISPs überflüssig und verringert damit die Entwicklungszeit der Anwender sowie die Systemkosten. Die Lösung unterstützt den Einsatz von Anwendungen mit mehreren Kameras. Das integrierte ISP-Feature umfasst eine Shading-Korrektur sowie lokales und globales Tone-Mapping, um damit hohe Bildqualität für Human- und Computer-Vision-Anwendungen bereitzustellen. In Surround-View-Systemen trägt die offene ISP-Lösung zur Harmonisierung von Farbe und Helligkeit beim Einsatz mehrerer Kameras bei, indem sie die Steuerung einzelner Kameraparameter zentralisiert.

Verfügbarkeit

Die Großserienfertigung der Renesas-SoCs R-Car V3M and R-Car V3H soll im zweiten Quartal 2019 bzw. im dritten Quartal 2019 beginnen. AutoCDK von MM Solutions ist ab November 2018 erhältlich.

Die Low-Level Firmware-API von Renesas bietet ISP-Design-Spezialisten Kontrolle bei der Steuerung des ISP-Programmierprozesses. Das Tool AutoCDK von MM Solutions ist für diverse Betriebssysteme verfügbar. Das Tool ist neben integrierten Funktionen wie automatische Belichtungssteuerung und automatischem Weißabgleich offen für die Erweiterung um komplexe Imaging-Algorithmen. © Renesas

weitere Informationen