14.03.2017

Empfehlungen für CAN-FD

Die Herstellervereinigung CAN in Automation (CiA) hat zwei CAN-FD-Empfehlungen herausgegeben.

CiA 601-1 enthält Empfehlungen zum Entwurf von CAN-FD-Geräteschnittstellen. Das 16-seitige Dokument baut auf der internationalen Transceiver-Norm ISO 11898-2:2016 auf. Darin beschrieben sind die Dinge, die in der internationalen Norm nicht spezifiziert sind. Dazu zählen zusätzliche Symmetrie-Parameter sowie das Einstellen des Transmitter-Delays. Eine Systemspezifikation bzw. -empfehlung ist nicht enthalten. Diese werden in CiA 601-3 gegeben, ein Dokument, was noch in Arbeit ist.

Die zweite Empfehlung (CiA 601-2) beschreibt die Schnittstelle zwischen CAN-FD-Controller und Host-Controller. Das 16-seitige Dokument spezifiziert zusätzlich Betriebsarten, die nicht in der Norm ISO 11898-1:2015 definiert sind. Außerdem empfiehlt das Schriftstück die Steuer- und Status-Schnittstelle sowie die Konfigurationsparameter für das Bit-Timing. Die CAN-FD-Schriftstücke des CiA sind für Mitglieder kostenlos von der CiA-Webseite herunterladbar. Nicht-Mitglieder zahlen einen Pauschalbetrag von 499 € plus Mehrwertsteuer.

www.can-cia.org