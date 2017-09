Merken Gemerkt

11.09.2017

Emissionsmessungen während der virtuellen Testfahrt

IPG Automotive bietet mit den Softwarelösungen der CarMaker-Produktfamilie seit dem Release 6.0 im April 2017 Entwicklungsunterstützung für RDE-optimierte Fahrzeuge bzw. Antriebssysteme an. Damit können frühzeitig in der Fahrzeugentwicklung im virtuellen Fahrversuch realitätsgetreue und reproduzierbare Emissionsmessungen vorgenommen und reale Testfahren auf der Straße eingespart werden.

© IPG Automotive

Im September tritt eine neue EU-Verordnung in Kraft. Der Schadstoffausstoß von Autos soll ab dann auch unter realen Bedingungen und nicht nur im Labor gemessen werden. Die Testmethode „Emissionen im praktischen Fahrbetrieb“ auch unter dem englischen Begriff „Real Driving Emissions“ (RDE) bekannt, soll für realistischere Testbedingungen sorgen und erfasst das reale Abgas-Emissionsverhalten von Pkw im alltäglichen Gebrauch.

Nach der momentan gültigen Euro-6-Norm dürfen Diesel-Fahrzeuge beispielsweise nicht mehr als 80 Milligramm Stickoxide pro Kilometer, Benziner nicht mehr als 60 Milligramm pro Kilometer, ausstoßen. Ab September gelten diese Werte auch auf der Straße, multipliziert mit einem Konformitätsfaktor von 2,1, der ab 2020 auf 1,5 gesenkt wird. Für die im Vorfeld notwendigen Untersuchungen werden die Emissionen der Testfahrzeuge zukünftig mit mobiler Messtechnik (Portable Emissions Measurement Systems) beim Fahren auf der Straße gemessen. Die Bedingungen im öffentlichen Straßenverkehr aber schwanken. Das Fahrverhalten des Fahrers, die Verkehrslage, das Profil der befahrenen Strecke und das Wetter beeinflussen die Ergebnisse. Die so einmalig ermittelten Werte sind nicht reproduzierbar. Zudem dauert eine RDE-Messfahrt sehr lange, ist daher kostenintensiv und aufwendig. Ebenso ist die Verfügbarkeit realer Versuchsfahrzeuge mit bewertbarem Aufbauzustand häufig begrenzt.

Messen am Prüfstand

Durch die Einbettung der Lösungen der CarMaker-Produktfamilie am Prüfstand können mittels Simulation und realem Versuch Verbrauch und Emissionen in unterschiedlichen Szenarien realitätsgetreu gemessen werden. So können beispielsweise RDE-Zyklen in jeder Phase der Entwicklung am Motorprüfstand gefahren und alle Einflussfaktoren auf den Emissionsausstoß individuell angepasst und automatisiert getestet werden.

Im Release 6.0 von CarMaker und TruckMaker ist bereits eine Beispielstrecke rund um Karlsruhe, die der neuen RDE-Gesetzgebung entspricht, enthalten. Weitere nationale oder internationale Strecken können vom Nutzer importiert werden.

Die speziell für den Prüfstandsbetrieb entwickelte Schnittstelle Dyno Interface ermöglicht, die offene Integrations- und Testplattform CarMaker sicher, benutzerfreundlich und in Echtzeit an Motor-, Antriebsstrang- und Rollenprüfständen einzubinden. Das zu prüfende System wird dabei in einer geschlossenen Regelschleife, also „Closed-Loop“ im virtuellen Fahrversuch getestet. Somit kommt die Realfahrt samt Fahrer, Fahrzeug und Straße auf den Prüfstand – reproduzierbar und automatisiert im gesamten Entwicklungsprozess. Das Dyno Interface ist für Prüfstände und Automatisierungssysteme verschiedenster Hersteller verfügbar.

