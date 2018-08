Merken Gemerkt

EMCCD-Bildsensor für schwache Lichtverhältnisse ADAS

ON Semiconductor hat das neueste Modell seiner EMCCD KAE-Sensorreihe mit Interline Transfer-Technologie vorgestellt, deren Einsatzgebiet laut Anbieter Framos Bildverarbeitung bei extrem schwachen Lichtverhältnissen ist.

Der KAE-08152 hat das Format 4/3 Zoll und eine Auflösung von 8,1 Megapixeln. Die Bildverarbeitung bei sehr wenig Licht wird durch die Interline Transfer EMCCD-Technologie ermöglicht. Jeder der vier Sensor-Outputs hat sowohl ein herkömmliches horizontales CCD-Register als auch ein High-Gain EMCCD-Register. Die Quanteneffizienz (QE) des KAE-08152 ist bei 850 nm doppelt so hoch wie die des Standardsensors KAE-08151, was sich in einer höheren NIR-Empfindlichkeit ohne Beeinträchtigung der Modular-Transfer-Funktionen (MTF) niederschlägt. Unter der "Intra-Scene Switchable Gain"-Funktion wird jedes einzelne Ladungspaket des Kamerasystems Pixel-per-Pixel bestimmt. Der Anwender kann dabei per Schwellenwert festlegen, ob ob die Ladung über den normalen Gain-Output oder den EMCCD-Output geschickt werden soll.

Zu den Einsatzbereichen bei extrem schwachen Lichtverhältnissen gehören z. B. autonome Fahrzeuge. In der Verkehrstelematik profitieren vor allem Tag/Nacht-Kameras von dem KAE-08152, wie die elektronische Mauterhebung und weitere Applikationen mit 24/7-Beobachtung.

