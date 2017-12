Merken Gemerkt

04.12.2017

Embedded Navigation mit Alexa-Steuerung Cloudbasierte Sprachsteuerung

Die Embedded Navigation One Core von Neusoft Automotives wurde um zahlreiche Funktionen erweitert. Die wichtigste Neuerung ist die Integration des Sprachassistenten Alexa. Durch Verwendung des einheitlichen NDS-Formats ist der universelle Navigationskern weltweit einsetzbar.

One Core bietet durch die Integration unterschiedlicher Online-Systeme eine dynamische Anpassung an veränderte Verkehrssituationen. So können unter anderem Informationen zu Verkehr, Wetter, Straßensicht und Treibstoffpreisen bei der Routenberechnung mit berücksichtigt werden. Zudem sorgt die Hybrid Navigation dafür, dass die Navigationsdatenbank nicht als fester Bestandteil im System integriert sein muss, sondern von einem Server bedarfsorientiert geladen wird. Mit der Sprachsteuerung gibt es nun eine weitere Funktion.

Mithilfe des cloudbasierten Alexa Voice Services können Sprachdialoge in humanoider Form geführt werden. So tritt beispielsweise nach dem Befehl „Alexa, ich möchte Burger essen gehen“ der Sprachdienst via Cloud mit One Core in Kontakt und übermittelt die Routenanfrage. Daraufhin berechnet One Core innerhalb der Cloud unter Berücksichtigung der Daten weiterer Cloud-Dienste mögliche Verkehrsrouten und bezieht die aktuelle Verkehrssituation, das Wetter und Informationen über POIs wie Blitzer, Tankstellen, Geldautomaten etc. in die Route mit ein.

Gleichzeitig erhält One Core im Fahrzeug durch die Verbindung über CAN/Ethernet fahrzeugspezifische Informationen wie Reichweite der Tankfüllung bzw. des Akkus, Art des Treibstoffes, Geschwindigkeit und die genaue Position. Die Daten werden an den One Cloud Server übertragen und in der Berechnung der Route mit berücksichtigt. Das Ergebnis wird schließlich an Alexa übermittelt, die dem Fahrer die individuelle Route vorschlägt.

