05.04.2018

Embedded-NAND-Flash-Speicher für Automotive-Anwendungen Flash-Speicher

Toshiba Memory Europe liefert Muster seiner JEDEC UFS Version 2.1 konformen Embedded-NAND-Flash-Speicher für Automotive-Anwendungen. Die Speicher erfüllen die Anforderungen nach AEC-Q100 Grade 2, arbeiten im Temperaturbereich von -40 bis +105°C und bieten die nötige hohe Zuverlässigkeit.

Die Embedded-NAND-Flash-Speicher enthalten NAND-ICs in 15-nm-Prozesstechnologie und einen Controller in einem Gehäuse. Fünf verschiedene Speicherkapazitäten von 16, 32, 64, 128 und 256GB unterstützen verschiedenste Automotive-Anwendungen. Dazu zählen das Infotainment, das viel Speicher benötigt, sowie die Funkkommunikation, die möglicherweise nur eine geringe Speicherkapazität benötigt.

Mit Automotive UFS erweitert Toshiba Memory Europe sein Angebot an Embedded NAND Flash für Automotive-Anwendungen, zu dem derzeit auch Automotive e-MMC gehört. Durch die UFS-Schnittstelle können die Speicher sequenzielles Lesen mit 850MB/s und zufälliges Lesen mit 50kIOPs erreichen, was laut Toshiba in etwa 2,7- bzw. 7,1-mal schneller ist als bei derzeitigen e-MMC-Lösungen.

Weitere neue Funktionen, speziell für Automotive-Anwendungen, wurden zu den neuen UFS-Bausteinen hinzugefügt, darunter Refresh, thermische Überwachung und erweiterte Diagnose. Refresh aktualisiert gespeicherte Daten im UFS und verlängert den Datenerhalt. Thermische Überwachung schützt vor Überhitzung bei den hohen Temperaturen, die in Automotive-Anwendungen auftreten können. Und eine erweiterte Diagnose liefert Informationen über den Speicherzustand. © Toshiba

