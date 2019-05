Merken Gemerkt

Merken

13.05.2019

Embedded Flash Drive für den Automotive-Einsatz Datenspeicherung

Das Western Digital iNAND AT EM132 Embedded Flash Drive ist eine Automotive-Lösung, die für Automobilhersteller (OEMs) und Tier-One-Systemanbieter entwickelt wurde. Hohen Speicherkapazitäten werden für Kartendaten, Anwendungssoftware, vernetzte Autos, Fahrerassistenzsysteme, autonome und Sicherheitsfunktionen, Sensoren, Computer und künstliche Intelligenz benötigt.

Es kommen Technologien für Datenschutz und Fehlerkorrektur zum Einsatz. Western Digital testet derzeit den iNAND AT EM132 mit OEMs und Tier-One-Lieferanten. © Western Digital

Als 256 GB e.MMC mit 64-Layer 3D NAND TLC Flash-Technologie für den Automobilmarkt verlängert die iNAND AT EM132 EFD die Lebensdauer der e.MMC über 2D NAND hinaus. Hochleistungsspeicher, die typischerweise in Autos zur Speicherung von Kartendaten, Anwendungssoftware und Benutzerinformationen verwendet werden, finden heute ihren Weg in Autoanwendungen der nächsten Generation. Dazu zählen beispielsweise Datenrekorder, digitale Cluster, Gateways, V2X-Kommunikation, Fahrassistenzsysteme (ADAS), KI und autonome Computer.

Dieser Trend erfordert, dass Flash für extreme Automobilumgebungen entwickelt wird, einschließlich eines Temperaturbereichs von bis zu 105°C. Zudem müssen die für diese Anwendungen kritischen Qualitäts- und Zuverlässigkeitsanforderungen erfüllt werden

iNAND AT EM132 EFD ist nach IATF16949 zertifiziert, AEC-Q100-konform und entspricht den Richtlinien der ISO26262 NAND Flash Safety Mechanisms. Der iNAND AT EM132 EFD umfasst auch eine Palette an Automotive-Funktionen, die für intensive Automotive-Workloads entwickelt wurden. Zu den Merkmalen gehören erweiterte Zustandsüberwachung, Wärmemanagement, automatischer und manueller Read Refresh, robustes Energiemanagement und eine Datenspeicherung über JEDEC-Standards hinaus.

weitere Informationen