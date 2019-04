Merken Gemerkt

Merken

26.04.2019

Elektronischer Horizont liefert Positionsdaten für Simulink-Anwendungen Fahrerassistenzsysteme

Mit dem ADASIS v3 Horizon Reconstructor Blockset erweitert dSPACE sein Lösungsangebot für die Entwicklung von Funktionen für das automatisierte und autonome Fahren. Das Blockset basiert auf dem für die Serienproduktion geeigneten EB robinos Reconstructor von Elektrobit.

Das Blockset stellt den elektronischen Horizont über das standardisierte ADASISv3-Protokoll in HD-Qualität bereit und macht somit exakte Routen- und Positionsdaten für Anwendungen in Simulink verfügbar. Im Gegensatz zu konventionellen Fahrzeugen sollten hochautomatisierte und autonome Fahrzeuge bis auf wenige Zentimeter genau erkennen, wo sie sich befinden, um sich sicher durch den Verkehr bewegen zu können. Mit dem neuen Blockset können alternative Fahrzeugpositionen zentimetergenau mit ihren Eintrittswahrscheinlichkeiten bestimmt werden. Detaillierte Umgebungsdaten, zum Beispiel für Kreuzungsbereiche mit individuellen Fahrspuren, ermöglichen eine präzise Manöverberechnung. Entwickler profitieren auch vom neuen Kartenmanagement, das eine effiziente Verwaltung großer Datenmengen in ADASIS v3 ermöglicht. Der Horizon Reconstructor stellt nur die benötigten Daten bereit und löscht die überflüssigen automatisch.

Das ADASIS v3 Horizon Reconstructor Blockset stellt den elektronischen Horizont über das standardisierte ADASISv3-Protokoll in HD-Qualität bereit und macht exakte Routen- und Positionsdaten für Anwendungen in Simulink verfügbar. © dSPACE

Da das Blockset auf dem EB robinos Reconstructor für ADASIS v3 basiert, entfällt für die Entwickler der Aufwand für die Implementierung eines eigenen Horizon Reconstructors und die Einarbeitung in die Details des ADASIS-Protokolls. Die Blockstruktur ermöglicht auch eine Anbindung an die Anwendung im Fahrzeug. So kann beispielsweise durch das Hinzufügen von nur zwei Blöcken zum bestehenden Simulink-Modell auf Profile eines Fahrzeugpfades zugegriffen werden.

zu dSPACE

Informationen zum EB robinos Reconstructor