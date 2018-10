Merken Gemerkt

08.10.2018

Elektrobit: Quellcode von EB solys kostenlos verfügbar Download

Elektrobit (EB) hat die aktuelle Version seines Analysetools EB solys als kostenlosen Open-Source-Download zur Verfügung gestellt. Das Softwareentwicklungs-Tool EB solys Version 2.0 ist plattformunabhängig und vereinfacht die Überprüfung des Verhaltens von Fahrzeugsystemen in einer Laufzeitumgebung.

© Elektrobit

Die EB solys Version 2.0 unterstützt Technologien wie hochautomatisiertes Fahren und vernetzte Funktionen. Anwendungen sind auch über den Automotive-Bereich hinaus möglich. Das Tool enthält Funktionen wie die native Unterstützung von DLT-Protokollen (Diagnostic Log and Trace), mit denen Benutzer Live-Protokolle überwachen können, die von einem DLT-Daemon über eine TCP-Verbindung kommen. Die Nutzer sind auch in der Lage, Ereignisprotokolle in einem flexiblen JSON-Format zu importieren.

Der Quellcode von EB solys Version 2.0 kann auf Github heruntergeladen werden. Elektrobit bietet darüber hinaus Beratungsleistungen und Schulungen an.

zum Quellcode-Download