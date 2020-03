Merken Gemerkt

Merken

13.03.2020

Elektrische Vorderachs-Parkbremse Sicherheitsfunktionen

Eine elektrische Parkbremse (EPB) für die Vorderachse bringt ZF jetzt in Serie. Mit dieser Lösung können Automobilhersteller nun auch kleinere Fahrzeuge mit einem EPB-System ausstatten und einen Innenraum ohne klassischen Handbremshebel gestalten.

© ZF

Mit dem Serienstart der elektrischen Parkbremse für die Vorderachse ermöglicht ZF, diese Technologie nun auch in kleinere Pkw-Klassen zu verbauen. Der manuelle Bremshebel kann zum Beispiel einem kompakten Kippschalter weichen und schafft so Platz und Freiheiten im Innenraum. Der Serienstart für die Vorderachs-EPB erfolgt derzeit in Korea und China.

Neben der klassischen Parkbremsfunktion erleichtert die EPB mit der Auto-Hold-Funktion das Anfahren am Berg. Auch im Stadtverkehr oder im Stau erhöht das Bremssystem dank Stop-and-Go-Funktion den Fahrkomfort. Zudem unterstützt die höhere statische Lastverteilung an der Vorderachse eine erhöhte Sicherheit beim Abstellen des Fahrzeugs in rutschigem Gefälle.

Die EPB an der Vorderachse macht die Bauteile für die manuelle Parkbremse an den Trommel- oder Scheibenbremsen der Hinterachse überflüssig und erfordert nur geringe Anpassungen an den vorderen Bremssätteln. Gleichzeitig lassen sich alle notwendigen elektronischen Komponenten und Softwareanwendungen in das bestehende ESC-Steuergerät integrieren. Zudem entfällt das Gewicht der manuellen Parkbremse an der Hinterachse.

