04.06.2019

Einstieg in AUTOSAR Adaptive mit PREEvision von Vector Entwicklungstools

Vector vereinfacht die Einführung von AUTOSAR Adaptive, indem seine modellbasierte E/E-Entwicklungsumgebung PREEvision Anwender dabei unterstützt, bestehende Software- und Hardwarearchitekturen mit den Möglichkeiten der AUTOSAR Adaptive Plattform auszubauen.

AUTOSAR Adaptive erweitert die AUTOSAR-Plattform, um den Anforderungen von Trends wie autonomes Fahren, Elektrifizierung und Konnektivität gerecht zu werden. Dabei verändert AUTOSAR Adaptive die E/E-Entwicklung in vielen Aspekten. Als wichtigste Änderung löst ein serviceorientiertes Design die signalbasierte Kommunikation ab. C++ statt C als Programmiersprache für Anwendungen und ein POSIX-basiertes Betriebssystem wie Linux für Steuergeräte sind weitere Veränderungen.

Die modellbasierte Entwicklungsumgebung PREEvision von Vector soll dem Nutzer den Einstieg in AUTOSAR Adaptive erleichtern. Der umfassende Systemansatz von PREEvision ermöglicht die Integration von Steuergeräten oder Anwendungen für AUTOSAR Adaptive in bestehende E/E-Architekturen. Für das Design kommen die gleichen Werkzeuge wie für AUTOSAR Classic zum Einsatz. In den Softwarediagrammen werden auch die Adaptive-Anwendungen modelliert, im Netzwerkdiagramm für die Hardware kann der Nutzer moderne Hochleistungsrechner über Ethernet mit den klassischen domänenspezifischen Steuergeräten verbinden.

Aus dem AUTOSAR-konformen Modell exportiert der Nutzer alle relevanten Arbeitsprodukte, die von AUTOSAR Adaptive definiert sind; beispielsweise die Service Interface Description, das Application Manifest oder das Service Instance Manifest. Damit vereinfacht PREEvision die Zusammenarbeit zwischen OEM und Zulieferern und lässt sich in bestehende AUTOSAR- und Automotive-Ethernet-Werkzeugketten integrieren. © Vector Informatik

Gleichzeitig bietet PREEvision spezielle Werkzeuge für AUTOSAR Adaptive. Service Interfaces als grundlegende Bausteine für serviceorientierte Architekturen können in Klassendiagrammen modelliert werden. Das neu eingeführte Zustandsdiagramm visualisiert Zustände und Übergänge für Maschinen und Prozesse. Die dedizierte Benutzeroberfläche von PREEvision führt den Nutzer Schritt für Schritt zu einem AUTOSAR-konformen Modell. Der Adaptive-Explorer bietet Zugang zu den Werkzeugen, die für jeden Designschritt benötigt werden: Das Modellieren von Services, Service Interfaces und Anwendungen, die Bereitstellung der Software und die Instanziierung von Services decken das Service-, Software- und Kommunikationsdesign ab. Das Design der Netzwerktopologie, die Ausgestaltung und Integration der Steuergeräte decken die Hardware ab.

