Merken Gemerkt

Merken

23.02.2018

eCall-Testlösung von Rohde & Schwarz Messen und Testen

Eine neue Option für den Vektorsignalgenerator R&S SMBV100A von Rohde & Schwarz erlaubt zusammen mit entsprechender Testautomationssoftware standardkonforme, voll automatisierte Performance-Tests des im eCall-Modul integrierten GNSS-Empfängers. Der Hersteller bietet spezielle Aktionspakete mit bis zu 30 % Rabatt.

© Rohde & Schwarz

Ab dem 1. April 2018 müssen alle in der Europäischen Union neu zugelassenen Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge mit dem automatischen Notrufsystem eCall ausgestattet sein. Ein gutes Jahr nachdem ERA-GLONASS in Russland und der Eurasischen Zollunion verpflichtend eingeführt wurde, ist das europäische Pendant eCall gesetzlich vorgeschrieben. Vor ihrem Einbau in Kraftfahrzeuge müssen eCall- und ERA-GLONASS-Module jedoch zertifiziert werden. Dazu durchlaufen sie eine Reihe von standardisierten Conformance- und Performance-Tests.

Der im eCall-Modul integrierte GNSS-Empfänger wertet zur Positionsbestimmung eines Fahrzeugs typischerweise GPS-, Galileo- sowie SBAS-Signale (Satellite Based Augmentation System) aus. Im Ernstfall setzt das Modul automatisch einen Ruf an die nächstgelegene Notrufzentrale ab; dabei wird unter anderem die Fahrzeugposition über eine Mobilfunkverbindung übermittelt. Um sicherzustellen, dass sich die Genauigkeit der ermittelten Position sowie eine Reihe anderer Performance-Parameter innerhalb spezifizierter Grenzen befinden, muss der integrierte GNSS-Empfänger gemäß den in EU 2017/79 Anhang VI und UNECE 2016/07 festgelegten Kriterien getestet werden.

Der R&S SMBV100A mit der Option R&S SMBV-K361 und der R&S CMWrun Sequencer Software ist eine Lösung zur Durchführung voll automatisierter GNSS-Performance-Tests an eCall-Modulen gemäß der Standards EU 2017/79 Anhang VI und UNECE 2016/07. Sämtliche in diesen Standards definierten Testfälle lassen sich mit dieser Lösung automatisch konfigurieren, in ihrem Ablauf steuern und ausführen. Nutzer können damit die Navigationseigenschaften ihrer eCall-Module verifizieren und den Zertifizierungsprozess vereinfachen.

Verfügbarkeit

Die R&S SMBV-K361 eCall Test Suite ist ab sofort erhältlich. Mit dieser GNSS-Performance-Testlösung für eCall-Module bietet Rohde & Schwarz ein vollständiges Portfolio an standardkonformen Conformance- und Performance-Testlösungen für eCall und ERA-GLONASS basierend auf dem R&S CMW500 und dem R&S SMBV100A. Für beide Plattformen stehen für einen limitierten Zeitraum auch spezielle Aktionspakete mit Rabatten bis zu 30 % zur Verfügung.

weitere Informationen