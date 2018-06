Merken Gemerkt

Merken

07.06.2018

dSPACE-Tools unterstützen AUTOSAR-4.3-Funktionen Entwicklung

dSPACE unterstützt jetzt Funktionen für die Entwicklung und Absicherung von AUTOSAR-4.3-Features. Technologien wie Secure Onboard Communication (SecOC), Global Time Synchronization (GTS) oder die erweiterte End-to-End Protection (E2E) lassen sich direkt mit den dSPACE-Werkzeugen entwickeln und testen. Dabei hilft das Unternehmen darüber hinaus bei der Einführung und Absicherung dieser neuen Features.

Von den Methoden aus dem AUTOSAR-4.3-Standard profitieren vor allem Entwickler sicherheitskritischer Fahrfunktionen, die in immer kürzeren Zyklen mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert werden. Dazu zählen beispielsweise die Authentifizierung von Informationen (SecOC), eine globale Zeitstempelung (GTS) oder eine bessere Verifikation der Datenintegrität (E2E) in automotiven Busnetzwerken wie CAN, CAN FD, FlexRay oder Automotive Ethernet. Viele Testwerkzeuge kommen dabei laut dSPACE schnell an ihre Grenzen. Darüber hinaus fehlt manchen Testabteilungen noch das Know-how im Umgang mit den neuen Funktionen.

Lösungen und Know-how

Die dSPACE-Werkzeugkette bietet den Nutzern Unterstützung von einzelnen Blocksets und Werkzeugen für die modellbasierte Entwicklung im AUTOSAR-4.3-Kontext bis hin zum schlüsselfertigen HIL-Testsystem für AUTOSAR-4.3-Steuergeräte. Darüber hinaus können Anwender in ihren Entwicklungsprojekten vom Fachwissen der dSPACE Experten profitieren. Wenn es gewünscht wird, begleiten diese Kundenprojekte, indem sie beispielsweise Netzwerkbeschreibungsdateien vor dem Einsatz prüfen und analysieren.

zu dSPACE