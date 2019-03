Merken Gemerkt

14.03.2019

dSPACE TargetLink in Version 4.4 verfügbar Software

dSPACE stellt ab sofort seinen Seriencode-Generator TargetLink in der Version 4.4 bereit. Als wesentliche Neuerung unterstützt TargetLink 4.4 die Reglermodellierung mit MATLAB-Code. Darüber hinaus wurde die Software funktional erweitert und bietet neben Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit eine Reihe von Optimierungen, die effizientere Prozesse beim Testen von Seriencode ermöglichen.

Mit einem optionalen und von Mathworks lizensierten Modul, unterstützt TargetLink 4.4 nun die Anforderung von Entwicklern, in einem Simulink-Modell Algorithmen und Verhalten direkt mit MATLAB-Code zu beschreiben. Mit dem TargetLink Module for MATLAB Code kann dieser Modellierungsprozess abgebildet werden. Damit ist es für Seriencode-Entwickler möglich, den C-Seriencode von TargetLink direkt aus Regelfunktionen zu generieren, die mit MATLAB-Code in Simulink-Modellen beschrieben werden. Somit können Entwickler neben der Verwendung vordefinierter Blöcke und Zustandsautomaten eine weitere Ressource für die Modellierung in TargetLink nutzen.

Seriencode in Realität testen und validieren

Ebenfalls neu ist, dass mit TargetLink generierter Seriencode auf einem von der Implementierungssoftware ConfigurationDesk unterstützten dSPACE Echtzeitsystem validiert und getestet werden kann. So können Anwender unmittelbar feststellen, wie der entwickelte Code in einer realen Umgebung funktioniert.

Verteilte Entwicklung

TargetLink 4.4 erfüllt den AUTOSAR-Standard 4.3.1 und bietet Möglichkeiten beim Entwurf von AUTOSAR-Software-Komponenten. So kann beim ARXML-Export mit Hilfe des AUTOSAR-Splitable-Elements die Rollenaufteilung zwischen Software-Architekten und -Entwicklern besser getrennt werden. Darüber hinaus wurde die Darstellung von Modellbibliotheken in der Benutzeroberfläche verbessert, was ebenfalls eine vereinfachte Zusammenarbeit in der verteilten Entwicklung ermöglicht. Für die Processor-in-the-Loop-Simulation bietet TargetLink 4.4 nun Unterstützung für Lauterbach Instruction Set Simulatoren (ISS), so dass kompilierter Seriencode ohne Hardware direkt auf einem ISS als Ziel ausgeführt und so validiert werden kann.

