Merken Gemerkt

Merken

20.02.2018

dSPACE stellt ConfigurationDesk 6.0 vor Software

Die Implementierungssoftware ConfigurationDesk von dSPACE ist jetzt in der Version 6.0 verfügbar und macht die SCALEXIO-Systeme benutzerfreundlicher. ConfigurationDesk 6.0 bietet eine überarbeitete grafische Oberfläche und wurde für das Zusammenspiel mit der Entwicklungsumgebung Simulink optimiert. So sollen Hardware-in-the-Loop (HIL)- und Rapid Control Prototyping (RCP)-Aufgaben mit SCALEXIO einfacher und effizienter umsetzbar sein.

Die überarbeitete Oberfläche von ConfigurationDesk weist eine kontext-orientierte Benutzerführung mit zentraler Navigationsleiste und dynamischen Ribbons auf. In aufgabenspezifischen Sichten zeigt die Software dem Nutzer jetzt immer exakt diejenigen Inhalte und Funktionalitäten an, die für seinen jeweils aktuellen Arbeitsschritt erforderlich sind. Die Zahl der gleichzeitig geöffneten Fenster wird dadurch auf ein Minimum reduziert und die Übersicht verbessert. Darüber hinaus bringt die neue Benutzeroberfläche Detailverbesserungen mit, unter anderem einen verbesserten Properties-Browser mit verschiedenen neuen Funktionen zum Filtern oder Gruppieren von Eigenschaften.

Optimiertes Zusammenspiel mit Simulink

Mit ConfigurationDesk lassen sich Modelle aus diversen Modellierungs-umgebungen über den FMI-Standard (Functional Mock-up Interface) mit der SCALEXIO Hardware verknüpfen. MATLAB/Simulink-Modelle können darüber hinaus auch direkt an ConfigurationDesk angebunden werden. Mit der Version 6.0 wird hier insbesondere das enge Zusammenspiel mit Simulink nochmals optimiert. Mit Hilfe eines eigenen Menüs kann der Nutzer jetzt beispielsweise direkt aus Simulink heraus Projekte in ConfigurationDesk anlegen oder dessen Build-Prozess starten. Ein Wechsel zwischen Modell und Konfiguration des Echtzeitsystems ist dabei jederzeit möglich. Außerdem lassen sich Modell-Schnittstellenänderungen, die in ConfigurationDesk vorgenommen wurden, in die Simulink-Umgebung übernehmen.

Über ConfigurationDesk

ConfigurationDesk ist ein intuitives grafisches Konfigurations- und Implementierungswerkzeug für dSPACE SCALEXIO Hardware. Mit dieser Software lassen sich Verhaltensmodelle (zum Beispiel aus MATLAB/Simulink/Simulink Coder) mit I/O-Funktionen verbinden, die SCALEXIO Hardware konfigurieren und der gesamte Prozess zur Generation von Echtzeitcode steuern. Optional können externe Geräte wie Steuergeräte und Lasten einschließlich ihrer Signaleigenschaften (Beschreibungen, elektrische Eigenschaften, Fehlersimulations- und Lasteinstellungen) definiert und dokumentiert werden. ConfigurationDesk ermöglicht darüber hinaus verschiedene Ansichten des konfigurierten Systems. So ist es unter anderem möglich, den Signalpfad zwischen den Steuergeräte- oder Last-Pins und dem Verhaltensmodell wiederzugeben. In anderen Ansichten kann die I/O-Funktionalität direkt in die Modellhierarchie eingebracht und Schnittstellenänderungen in das angeschlossene MATLAB/Simulink-Modell übernommen werden.

Mehr über SCALEXIO

SCALEXIO ist ein modulares Echtzeitsystem, das für Rapid-Control-Prototyping (RCP)-Aufgaben und für Hardware-in-the-Loop (HIL)-Tests zum Einsatz kommt. In diesen Bereichen ermöglicht SCALEXIO eine präzise und performante Berechnung selbst großer und komplexer Modelle in Echtzeit. Neben einer Vielzahl von I/O-Funktionen unterstützt SCALEXIO aktuelle Bus- und Netzwerksysteme wie CAN, CAN FD, LIN, FlexRay und Ethernet. Die I/O-Kanäle werden dabei mit der zentralen Konfigurationssoftware ConfigurationDesk konfiguriert und verwaltet. Die Verwendung der dSPACE IOCNET-Netzwerktechnologie ermöglicht eine leichte Systemerweiterung sowie einen dezentralen Systemaufbau. SCALEXIO kann zudem mit bestehenden dSPACE Echtzeitsystemen gekoppelt werden.

© dSPACE

zu dSPACE