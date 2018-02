Merken Gemerkt

01.02.2018

dSpace: i7-Processor Board Forschung und Entwicklung

Ab sofort ist für die dSpace Scalexio-Produktlinie das DS6001 Processor Board verfügbar. Durch die Integration des Boards in die Scalexio LabBox entsteht ein Desktop-System, mit dem sich Funktionsentwicklung und Hardware-in-the-Loop-Tests direkt am Entwicklerarbeitsplatz durchführen lassen.

Das DS6001 ist mit einem Intel-Core-i7-6820EQ-Vierkernprozessor ausgestattet. Damit eignet sich das DS6001 laut dSpace besonders gut für Echtzeitanwendungen mit schnellen Regelungsschleifen und hohen I/O-Bandbreiten, wie beispielsweise bei elektrischen Antrieben, Vibrationsunterdrückung oder Datenerfassung. Dabei besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Rechenaufgaben auf die einzelnen Prozessorkerne zu verteilen. Außerdem können mehrere Exemplare des DS6001 zu einem Multiprozessorsystem zusammengeschaltet werden.

Die Kopplung mit anderen DS6001 Processor Boards und mit der Scalexio-I/O-Hardware erfolgt über die dSpace-eigene IOCNET-Netzwerktechnologie. Selbst bei komplexeren Aufbauten mit hohen Anforderungen stellt sie immer eine ausreichende I/O-Bandbreite bei gleichzeitig niedriger Latenz und geringem Jitter zur Verfügung, so dSpace. Darüber hinaus besitzt das DS6001 eine integrierte Ethernet-I/O-Schnittstelle für den direkten TCP/IP- oder UDP/IP-Zugriff aus dem Echtzeitmodell heraus. So lassen sich beispielsweise Steuergeräte in Bypassing-Szenarien an das Scalexio-System koppeln.

