28.04.2017

Drucksensor für hochdynamische Messungen

Mit den thermisch robusten Druckaufnehmern der M5-Serie von Keller sind hochpräzise statische und dynamische Messungen bis 50 kHz Bandbreite bei Einsatztemperaturen bis +200 °C am Drucksensor möglich.

Die M5-Serie von Keller: Für statische und hochdynamische Druckmessungen bis 50 kHz. (© Keller AG)

Der Schlüssel zur Messung hochdynamischer Druckänderungen liegt bei der möglichst direkten Ankopplung des Sensorelements an das Medium. Dafür wurde eine mikromechanische Lösung gefunden, ohne dämpfende Trennmembran oder Kapillarleitung und ohne Dicht- oder Klebstoffe. Bei der Serie M5 ist der Siliziumsensor mit der Rückseite auf ein fließdynamisch optimiertes Trägerelement gelötet, das frontbündig im Druckanschluss fixiert wird. Diese Konstruktion ermöglicht dynamische Messungen mit einer Bandbreite von 0…50 kHz. Vorteile sind die Entkopplung von Montagekräften und Körperschall, die weitreichende Medienkompatibilität sowie die Langlebigkeit durch Oxid-Schutzschichten. Weiter überzeugt die M5-Serie durch eine Überdrucksicherheit bis zum Fünffachen des Messbereichs und den Druckanschluss mit Ø 5 mm Außengewinde für Messungen an schwer zugänglichen Stellen.Die Drucksensoren sind für Betriebstemperaturen zwischen -40 °C und +180 °C mit einem engen Gesamtfehlerband von ±1% spezifiziert. Ohne den abgesetzten Signalumformer werden sie mit der typischen Spanne des Ausgangssignals von 80 mV (@ 1 mA Versorgung) und individuellem Kalibrierzertifikat geliefert. Für statische und hochdynamische Druckmessungen bis 50 kHz stehen die Messbereiche 3 bar, 10 bar und 30 bar zur Verfügung. Durch die Trennung von Drucksensor und Signalumformer sind ortsnahe Messungen auch in dicht aufgebauten Aggregaten mit hoher Temperaturbelastung möglich.

www.keller-druck.com