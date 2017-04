Merken Gemerkt

Merken

28.04.2017

Drossel für Power-over-Coax

TDK präsentiert mit dem Typ ADL3225V eine Drossel, die speziell für Automotive Power-over-Coax-Anwendungen (PoC) entwickelt wurde. Die gewickelte Induktivität hat einen Gleichstromwiderstand von 0,9 Ω und bietet hohe Impedanzwerte im Frequenzspektrum von 1 MHz bis 1 GHz.

© TDK

Das Bauelement zeichnet sich durch eine gute Gleichstromüberlagerungs-Charakteristik aus und eignet sich daher zur Trennung des hochfrequenten Signal- und Gleichstromanteils bei der gemeinsamen Übertragung über ein Koaxialkabel. So kann die Drossel etwa in Systemen zur Übertragung von Sensor- oder Kamera-Signalen über Automotive-Ethernet eingesetzt werden. Sie hat einen Induktivitätswert von 47 µH und ist für einen Nennstrom (Isat) von 300 mA ausgelegt. Durch das besondere Design und die Wickeltechnologie der TDK Induktivitäten ergeben sich in Kombination mit einem vollautomatisierten Prozess hervorragende elektrische Eigenschaften und eine hohe Zuverlässigkeit der neuen Bauelemente. Künftig wird TDK diese Produktlinie um kompaktere Typen und Varianten mit höherer zulässiger Betriebstemperatur erweitern, um noch mehr Applikationen im Automotive-Bereich abzudecken.

Mehr zur Drossel für Power-over-Coax