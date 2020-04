Merken Gemerkt

01.04.2020

Drehmomentmessung in Automotive-Anwendungen Sensorik

Das ASIL-konforme Hallsensor-IC MLX91377 von Melexis ist für den Einsatz in sicherheitskritischen Fahrzeugsystemen wie der elektrischen Servolenkung vorgesehen. Der Sensor wurde als SEooC (Safety Element out of Context) für Betriebstemperaturen bis zu 160°C entwickelt, entspricht der ISO 26262 und ist nach AEC Q-100 Grad 0 qualifiziert.

© Melexis

Der Baustein unterstützt funktionale Sicherheit nach ASIL-C im digitalen Modus (SENT oder SPC) und nach ASIL-B im analogen Modus und kann interne Fehler erkennen und in einen sicheren Zustand übergehen, um unbeabsichtigtes Fahrzeugverhalten zu verhindern. Das verfügbare Dual-Die-TSSOP-16-Gehäuse erweitert die Sicherheit zudem, da es zwei vollständig redundante Dies bietet.

Der einstellbare Messbereich und die Mehrpunkt-Kalibrierung erhöhen die Flexibilität während der Entwicklung, und die Vielzahl der Ausgabeprotokolle ermöglicht den Einsatz eines ICs in mehreren Anwendungen.

Das SPC-Protokoll (Short PWM Code) ermöglicht die Durchführung und Übertragung von Messungen sobald ein Triggerimpuls erkannt wird. Somit lassen sich bis zu vier MLX91377-Sensoren mit bis zu 2 kHz synchronisieren, was gleichzeitige magnetische Messungen mit deterministischer Latenz ermöglicht, um hohe Genauigkeit zu gewährleisten. Der MLX91377 mit seiner programmierbaren 48-Bit-Identifikationsnummer wird im vollredundanten TSSOP-16-Gehäuse mit zwei Dies ausgeliefert.

