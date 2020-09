Merken Gemerkt

Merken

28.09.2020 Anzeige

Digitales Spiegelsystem verbessert Rücksicht im Fahrzeug

Der Full Display Mirror (FDM®) von Gentex ist ein intelligenter, digitaler Fahrzeuginnenspiegel. Das System kombiniert eine digitale Kamera und ein im Rückspiegel integriertes Display. Der Vorteil liegt darin, dass dem Fahrer eine freie, unverstellte Sicht nach hinten aus dem Fahrzeug ermöglicht wird.

Source: Gentex GmbH

Der Full Display Mirror (FDM®) von Gentex ist ein intelligenter, digitaler Fahrzeuginnenspiegel. Das System kombiniert eine digitale Kamera und ein im Rückspiegel integriertes Display. Der Vorteil liegt darin, dass dem Fahrer eine freie, unverstellte Sicht nach hinten aus dem Fahrzeug ermöglicht wird.

Der Spiegel verfügt über zwei Anzeigemodi: Im Spiegelmodus funktioniert er als konventioneller Rückspiegel, der zudem noch automatisch abblendet. Durch das Betätigen eines Umschalters wechselt der FDM in den digitalen Anzeigemodus, und ein klares, helles Display ersetzt die reflektierende Oberfläche des Spiegels und bietet eine brillante, ungehinderte Rücksicht.

Der FDM wird derzeit von 15 verschiedenen Fahrzeugmarken in 37 verschiedenen Fahrzeugmodellen weltweit angeboten. Er kann auch zum zentralen Display für die Integration digitaler Außenspiegel erweitert werden. Somit ergibt sich die Option, die Vorteile konventioneller Spiegel, digitaler Kameras und Displays zu kombinieren, um eine umfassende, vollumfängliche Rück- und Seitensicht zu ermöglichen.

In der Zusammenarbeit mit dem Automobilhersteller können eine Vielzahl zusätzlicher Features in den FDM integriert werden:

• Touchscreen: Zoomfunktion, Schwenken, Bildausschnitt definieren und mehr.

• Integrierte Dash Cam und Crash Cam: Aufzeichnung von Videosequenzen von Front- und Rückkamera.

• Anhänger und Wohnwagenkamera: Unversperrte Sicht nach Hinten - Kamera ist am Anhänger bzw. an der Ladefläche platziert. Das Bild wird auf dem Innenspiegel angezeigt.

• Integrierte Rückfahrkamera: Picture-in-Picture Funktion, bei der die Rückfahrkamera im Display des Innenspiegels angezeigt wird.

• Advanced Driver Assist (ADAS)-Benachrichtigungen: Echtzeitwarnungen und Benachrichtigungen durch Augmented Reality Funktionen, die das Kamerabild im Innenspiegel mit zusätzlichen Informationen anreichern.

Weitere Informtionen finden Sie HIER .