28.11.2017

Digitaler Spannungsregler mit fünf Ausgängen PMIC-Lösung

Der digitale Spannungsregler IRPS5401 von Infineon besitzt fünf Ausgänge für FPGAs, ASICs und andere Multi-Rail-Power-Systeme. Die vollständig integrierte PMIC-Lösung kann mehrere Regler durch einen Baustein ersetzen.

Der IRPS5401 ist eine vollständig integrierte PMIC-Lösung, die mehrere Regler durch einen einzelnen Baustein im kompakten 7 mm x 7 mm QFN-Gehäuse mit 56 Pins ersetzt. © Infineon

Der Spannungsregler befindet sich in einem 7mm x 7mm QFN-Gehäuse mit 56 Pins und ist im 1-Schienen-Betrieb ausgelegt für eine Spannung von 5 V bis 12 V. Der Chip verfügt über einen 500mA-LDO-Ausgang und vier konfigurierbare Schaltregler-Ausgänge, zwei bei 2 A und zwei bei 4 A. Die Ausgänge des IRPS5401 stellen dabei die Schienen für Kern-, Speicher- und I/O-Spannungen bereit. Der Ausgangsspannungsbereich liegt für die Regler A bis D zwischen 0,5 V und 3,6 V und zwischen 0,25 V und 5,1 V für den LDO-Ausgang.

Der Schaltregler A kann in Verbindung mit einer externen Endstufe bis zu 50 A ausgeben. Die Schaltregler C und D lassen sich kombinieren und liefern so 8 A in einer zweiphasigen Konfiguration. Alle Ausgänge übertreffen laut Infineon die Leistungsanforderungen der meisten FPGAs und ASICs, die zwischen 10 W bis 50 W operieren. Das schließt auch die integrierte Spannungssequenzierung ein. PMBus-Befehle nach Industriestandard bieten eine Schnittstelle für Status und Telemetrie. Sie dienen auch zur Konfiguration der Ausgangsspannungen in 5-mV-Schritten.

