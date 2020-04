Merken Gemerkt

09.04.2020

Digitaler Software-Assistent für den Kfz-Service Werkstatt-Tool

Zur Digitalisierung der Werkstattabläufe bietet Hella Gutmann die Software ‚macsDIA‘ für Service- und Inspektionsaufgaben an. DIA steht dabei für ‚Digital Assistant‘. Die Softwarelösung kann nach Abschluss der Jahreslizenz macsDIA auf drei, fünf oder mehr Smartphones beziehungsweise Tablets in der Werkstatt gleichzeitig genutzt werden.

© Hella Gutmann

macsDIA ist kein Diagnosegerät, sondern ein Softwareprodukt, das gezielt und ausschließlich alle erforderlichen Prozessschritte für Arbeiten rund um Service und Inspektion abdeckt. Alles, was man für Service und Inspektionen an Kundenfahrzeugen griffbereit haben möchte, liefert macsDIA direkt an den Arbeitsplatz – oder an mehrere Arbeitsplätze gleichzeitig. Das heißt: kein Ausdrucken von Inspektionsplänen und Servicedaten, keine Mehrfacheingaben der Fahrzeug- und Kundendaten, keine Schreibfehler bei Bestellnummern, keine vergessenen Arbeitseinheiten auf der Kundenrechnung mehr. Dafür der direkte Zugriff auf OE-konforme digitale Inspektionspläne, Handbücher, Daten, Foto- und Videodokumentation, moderne Kommunikation mit dem Kunden – und nach getaner Arbeit der Eintrag im digitalen OE-Serviceheft. Die OE-Serviceheft-Eintragung kann direkt aus dem Smartphone oder Tablet heraus eingeleitet werden. Der Online-Dienstleister ‚oe service‘ übernimmt dann die Inspektionsdaten, wickelt den Eintrag mit dem Hersteller ab und sendet die Bestätigung.

Integration in WERBAS.blue

Der Nutzen des digitalen Serviceassistenten lässt sich weiter steigern, wenn macsDIA in ein cloudbasiertes Werkstatt-Managementsystem (WMS) wie WERBAS.blue eingebunden wird. Dann ergibt sich ein durchgängiger Arbeitsfluss, beginnend mit dem Kundenkontakt, der Terminbuchung, Arbeitserfassung, systeminternen Teilebestellung bis hin zur Rechnungserstellung und Übergabe des Fahrzeugs an den Kunden. Die Einbindung in WERBAS.blue ist bereits realisiert und steht ab sofort zur Verfügung. Die Buchung von macsDIA ist unabhängig von der Nutzung eines mega macs. Doch mega macs-Anwender mit RepairPlus-Lizenz erhalten eine Vergünstigung.

