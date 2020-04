Merken Gemerkt

Merken

15.04.2020

Digitaler Schlüssel zum Öffnen von Autos Zugangssysteme

Von NXP Semiconductors gibt es eine neue Digital Key-Lösung für die Automobilindustrie, mit der Smartphones, Autoschlüssel und andere mobile Geräte digitale Schlüsseldaten sicher austauschen, speichern, authentifizieren und sicher an die jeweiligen Fahrzeuge übertragen können.

© NXP

Die Lösung bietet eine sichere Grundlage für die Realisierung neuer Funktionen wie Fahrzeugöffnung mit Mobiltelefonen, Schlüsselweitergabe, Zugang zu mehreren Fahrzeugen und konfigurierbare Fahrberechtigungen. Die Lösung basiert auf den für Automobilanwendungen zertifizierten Secure Element- und NFC-Mikrochips von NXP. Die Lösung orientiert sich am Standardisierungsrelease 2 des Car Connectivity Consortiums – einer Architektur, die von Fahrzeugherstellern, Smartphone-Produzenten und Elektronikunternehmen unterstützt wird.

Die Digital Key-Lösung basiert auf NFC-Chipsätzen und Secure Element-Technologien von NXP sowie dem für Automobilanwendungen qualifizierten NXP Secure Element. Sie ermöglicht das Öffnen und Starten eines Autos mit einem NFC-fähigen Smartphone, einem herkömmlichen Autoschlüssel oder einer NFC Smart Card, die einen digitalen Schlüssel beinhaltet. Darüber hinaus erlaubt sie die sichere Weitergabe der Zugangsberechtigung an andere Mobilgeräte und eröffnet so flexible Zugangsoptionen. Außerdem lässt sie sich in klassische Schließsysteme wie schlüssellose Fahrzeugzugangssysteme integrieren.

Eine übergreifende Sicherheitsarchitektur (End-to-End Security) stellt sicher, dass die Verschlüsselung vom Secure Element im Mobiltelefon bis zum Secure Element im Fahrzeug abgedeckt ist. Sichere Digital Key-Applets gewährleisten die Interoperabilität gemäß CCC-Standardisierung. Die Lösung umfasst zudem NXPs NFC-Technologie zur Fahrzeugzugangskontrolle und zur Fahrerautorisierung. Das funktioniert laut Hersteller selbst dann, wenn die Handy-Akku-Ladung niedrig ist.

Das sichere Digital Key-Management stellt auch die Grundlage für einen Handsfree-Zugang zum Auto dar, bei dem das Mobiltelefon in der Tasche bleiben kann. Dieser soll im Release 3 des CCC definiert werden. Zu diesem Zweck will NXP die Digital Key-Lösung mit seiner Automotive-Bluetooth (BLE)- Kommunikation und der vor kurzem vorgestellten Ultra-Wideband-Lokalisierungstechnologie (UWB) erweitern.

weitere Informationen