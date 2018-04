Merken Gemerkt

13.04.2018

Digitale IoT-Plattform zur weltweiten Reifenüberwachung Nutzfahrzeuge

Continental und Vodafone planen, Nutzfahrzeuge wie beispielsweise Busse und Lkw über eine IoT-Lösung in die digitale Plattform zur Reifenüberwachung ContiConnect zu integrieren. Die Plattform übermittelt per Mobilfunk Temperatur- und Druckdaten der Reifen an ein zentrales Webportal, über das Flottenmanager die Daten aller Einsatzfahrzeuge überwachen können.

Erreichen die Werte der Reifen ein kritisches Niveau, sendet das System automatisch einen Alarm an definierte Empfänger, zum Beispiel an die Zentrale und den Fahrer. Wenn notwendig, bietet ContiConnect dann automatisch Korrekturmaßnahmen an. Die Plattform soll so Reifenpannen bei Nutzfahrzeugen vorbeugen und dabei helfen, die Betriebszeiten von Nutzfahrzeugen zu optimieren.

Das Mobilfunk-Netz von Vodafone überträgt die Daten sicher geschützt, zuverlässig und nahezu verzögerungsfrei rund um die Welt. ContiConnect ist ab sofort in ersten Märkten verfügbar und funkt künftig übergreifend in Europa, Asien, Nordamerika, Südamerika und Australien.

Durch die regelmäßigen Datenströme der IoT-Lösung können Flottenmanager zukünftig auch Reifenwechsel besser planen und Wartungen zielgerichtet in Auftrag geben. Das verlängert die Laufleistung der Reifen und somit deren Haltbarkeit. Durch die Überwachung des Reifendrucks schont das System zudem die Umwelt, denn durch das Fahren bei optimalem Reifendruck lässt sich Kraftstoff einsparen und so die CO2-Belastung der Nutzfahrzeuge senken.

Da die Informationen an Fahrer und Flottenmanager per SMS oder E-Mail vom System versendet werden, benötigt der Fahrer kein Display im Cockpit. Und durch das weltweite Vodafone-Netz sind Flottenmanager in Echtzeit über alle Daten informiert, egal wo sich das Fahrzeug befindet. Das System ist bereits in den USA, Kanada, Malaysia und Thailand auf dem Markt und wird voraussichtlich im Laufe dieses Jahres in weiteren Ländern rund um den Globus zur Verfügung stehen. © Vodafone

