10.07.2019

Differenzielle Hochfrequenz-Multiplexer Messen und Testen

Sequid hat eine differenzielle Hochfrequenz-Multiplexer-Serie auf den Markt gebracht. Die Geräte mit einer Bandbreite vom kHz-Bereich bis 6 GHz sind laut Hersteller sowohl für den Laborbereich als auch für Produktionsprozesse konzipiert und sind zum Vermessen von Kabeln im Automotive-Bereich geeignet.

© Sequid

Mit seiner DMXU Multiplexer-Serie bietet Sequid ein Gerät für Tests bis in den Gigahertz-Frequenzbereich. Die Geräte können in der Mess- und Prüftechnik, in Produktionsumgebungen sowie in Forschung und Entwicklung eingesetzt werden. Der DMXU-DPDT-S6 schaltet hierbei die an SMA-Koaxialsteckern auf der Frontplatte einzukoppelnden differenziellen Signale auf einen der beiden differenziellen Ausgangsports (DPDT).

Der Multiplexer wird über den integrierten USB-Port gesteuert und versorgt, so dass keine externe Spannungsversorgung erforderlich ist. Er lässt sich über die mitgelieferten Software-Tools steuern. Zum manuellen Umschalten oder Testen dient ein grafisches Tool.

