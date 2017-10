Merken Gemerkt

10.10.2017

Differentieller Drehzahlsensor in Dreidraht-Ausführung

Allegro MicroSystems Europe stellt einen Hall-Effekt-basierten differentiellen Drehzahlsensor mit einem Permanentmagnet-Pellet in einem Modul vor. Der ATS668 bietet integrierten EMI-Schutz und ist eine Lösung für digitale Zero-Speed-Drehzahlmessungen in Getrieben. Der Sensor wird in einem vergossenen Gehäuse ausgeliefert.

Der Baustein enthält einen Doppel-Element-Hall-IC, der auf differentielle magnetische Signale reagiert, die durch ein ferromagnetisches Target erzeugt werden. Der Sensor enthält eine Kompensationsschaltung, die nachteilige Effekte von Magnet- und System-Offsets beseitigt. Die digitale Verarbeitung des Analogsignals sorgt für Zero-Speed Fähigkeit – unabhängig vom Luftspalt und der dynamischen Anpassung des Sensors an die Betriebsbedingungen im Automotive-Bereich (Vibrationen und Schlag). Hochauflösende Peak-Detection-D/A-Wandler stellen die adaptiven Schaltschwellen des Sensors ein. Hysterese in den Schaltschellen verringert die negativen Effekte von Anomalien des magnetischen Signals, die mit typischen System- oder Targetabweichungen zahlreicher Automotive-Anwendungen einhergehen.

Der Baustein wird im bleifreien 3-poligen SIP-Gehäuse (-SM) mit mattverzinnter Leadframe-Beschichtung ausgeliefert.

