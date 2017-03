Merken Gemerkt

07.03.2017

Die richtigen Testfälle ermitteln

Effiziente Unterstützung bei der Festlegung der richtigen Testfälle bietet das Testdesign-Tool vTESTstudio von Vector Informatik in der aktuellen Version 2.1 mit dem neuen grafischen Editor für die Klassifikationsbaum-Methode. Mit vTESTstudio 2.1 besteht die Möglichkeit, diejenigen Testfälle zu ermitteln, die minimal abgedeckt werden müssen, um möglichst viele Fehler im Prüfling aufzudecken.

© Vector Informatik

Realisiert wird das in der aktuellen Version durch einen grafischen Editor, der auf der Klassifikationsbaum-Methode basiert, einer systematischen Methodik zur Bestimmung redundanzfreier fehlersensitiver Testfälle. In der grafischen Oberfläche des Klassifikationsbaum-Editors werden alle für einen Test relevanten Aspekte erfasst - sogenannte Klassifikationen, zum Beispiel Fahrzeuggeschwindigkeit. Oft ist der Eingabedatenraum derart groß, dass eine vollständige Testabdeckung sämtlicher Werte in der Praxis nicht realistisch ist. Der Wertebereich jeder Klassifikation wird daher in sogenannte Äquivalenzklassen unterteilt, zum Beispiel Fahrzeuggeschwindigkeit. Manuell oder automatisch erstellte Kombinationen von Repräsentanten verschiedener Klassifikationen lassen sich darüber hinaus durch erwartete Werte, zum Beispiel Türverriegelung geschlossen/offen, zu vollständigen Testvektoren ergänzen. Die so definierten Testfälle werden anschließend in CANoe in Echtzeit automatisiert ausgeführt und in detaillierten Reports protokolliert.

