Merken Gemerkt

Merken

08.09.2017

Die eAchse von Bosch

Der elektrische Achsantrieb (eAchse) von Bosch kann die Reichweite von Elektroautos erhöhen. Das Unternehmen hat aus drei Antriebsteilen eins gemacht: Motor, Leistungselektronik und Getriebe sind kombiniert und treiben unmittelbar die Achse des Autos an. Das macht den Antrieb laut Hersteller nicht nur effizienter, sondern auch günstiger.

Das elektrische Achsantriebssystem © Bosch

Da Bosch den Antrieb an die Bedürfnisse des Autoherstellers anpasst, können Neuentwicklungen entfallen. Muster der elektrischen Achse werden bereits getestet. Der Marktanlauf in Großserie ist für 2019 geplant.

Der neue Elektroantrieb ist so ausgelegt, dass er an viele Fahrzeugtypen angepasst werden kann. Wünsche zu Leistungsdaten, Drehmoment und Einpassung in den Bauraum Bosch optimiert den Antrieb auf diese Parameter hin. Autohersteller erhalten so einen kompletten Antrieb nach ihren Wünschen direkt an die Montagelinie geliefert.

Die Leistung des Antriebs kann sich zwischen 50 Kilowatt und 300 Kilowatt bewegen und ist somit auch geeignet, um große Fahrzeuge wie SUV rein elektrisch anzutreiben. Das Drehmoment an der Achse des Fahrzeugs kann zwischen 1 000 und 6 000 Newtonmetern liegen. Der Antrieb kann sowohl an Vorder- als auch an Hinterachsen von Hybriden und Elektroautos verbaut werden. Eine elektrische Achse mit einer Leistung von 150 Kilowatt wiegt etwa 90 Kilogramm.

zu Bosch