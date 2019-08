Merken Gemerkt

14.08.2019

Dichtigkeitsprüfung mit RFID-Label Messen und Testen

Mit dem ((rfid))-DistaFerr WetDetect von Schreiner ProTech wurde ein Label entwickelt, das eine UHF-RFID-on-Metal-Technologie mit einem Nässefühler kombiniert. Das Label wird in der Montage an den neuralgischen Stellen aufgebracht, an welchen ein Nässeeintritt stattfinden könnte. Der Nässefühler reagiert auf geringe Mengen Flüssigkeit in Echtzeit und der Zustand kann dank des RFID-Labels sofort automatisch erfasst werden.

In Fahrzeugen wird bei jedem Modellwechsel mehr Elektronik und Sensorik verbaut als in der Vorgängervariante. Das führt zu immer mehr Öffnungen ins Fahrzeuginnere, durch welche die Kabelstränge für die Anbindung von Sensorik oder der Elektronik eingeschoben werden. Diese Öffnungen zu 100 Prozent abzudichten, ist für alle Fahrzeughersteller eine große Herausforderung. Um sicherzustellen, dass das Fahrzeug dicht ist, wird dieses nach dem Montageprozess durch eine Hochdruckwaschanlage geschleust und auf Dichtigkeit geprüft – bisher manuell und mit hohem Aufwand.

Schreiner ProTech hat mit dem ((rfid))-DistaFerr WetDetect eine Alternative entwickelt, die einfach in der Handhabung ist. Durch die individuelle Programmierung und Zuordnung der Labels zu einer bestimmten Stelle im Fahrzeug weiß der Prüfer sofort, wo Flüssigkeit eingetreten ist. Diese automatische Leckortung in Echtzeit reduziert laut Schreiner den Personalaufwand gegenüber bisher eingesetzten Methoden.

