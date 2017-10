Merken Gemerkt

Merken

02.10.2017

Delphi CSLP läuft unter BlackBerry QNX OS

Delphi Automotive PLC, ein Technologie-Hersteller für autonomes Fahren, wird mit Blackberry zusammenarbeiten, um für sein autonomes Fahrsystem ein entsprechendes Betriebssystem anbieten zu können. Blackberry QNX OS for Safety soll die Leistung und die funktionale Sicherheit der Software-Algorithmen und der Middleware von Delphis Ottomatika verbessern.

© BlackBerry

Delphis integrierte Lösung für das autonome Fahren, CSLP (Centralized Sensing Localization and Planning), wird im Jahr 2019 auf den Markt kommen. Sie bietet Automobilherstellern und für Automated Mobility on Demand (AMoD) eine Lösung für das autonome Fahren. Das Blackberry QNX OS for Safety wird dabei helfen, die Leistung und die funktionale Sicherheit der Software-Algorithmen und der Middleware von Delphis Ottomatika zu verbessern.

QNX SDP 7.0 bietet Sicherheit auf Kernel-Level: u.a.d urch Mikrokernel-Architektur, Dateiverschlüsselung, adaptive Zeitpartitionierung, ein Hochverfügbarkeits-Framework, Anomalie-Erkennung und eine mehrstufige, policy-basierte Zugriffskontrolle. Das Betriebssystem von BlackBerry QNX schützt vor Systemfehlfunktionen, Malware- und Cyber-Attacken, indem es ein mehrstufiges, policy-basiertes Sicherheitsmodell implementiert, welches die Sicherheitstechnologie von BlackBerry enthält. Die OS-Sicherheitsarchitektur erfüllt ISO 26262 ASIL D für Autos und IEC 61508 SIL 3 für industrielle Automationssysteme sowie IEC 62304 für lebenskritische Medizingeräte der Klasse III.

zu Blackberry

zu Delphi